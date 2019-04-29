Кроссовер Chery стал самым востребованным "китайцем" с пробегом

Кроссовер Chery Tiggo 3 стал самым востребованным у россиян китайским автомобилем с пробегом. Об этом свидетельствуют данные сразу двух аналитических агентств, которые почти одновременно представили статистику продаж за первый квартал 2019 года.

По сведениям "Автостата", Chery Tiggo с пробегом за три месяца приобрели 1,9 тысячи раз - это на 3,5% больше, чем годом ранее. У "Автостат-Инфо" цифры немного другие: 1 739 машин, рост на 6,6%.

Кстати, у статистиков различаются и данные по топ-10, так что приведем их полностью.

В десятке "Автостата" вторым идет седан Lifan Solano (1,5 тысячи перепродаж, минус 2%), далее кроссовер Lifan X60 (1,4 тысячи, плюс 13,5%), внедорожник Great Wall Hover H3 (1,3 тысячи, плюс 3%), седан Geely Emgrand (1,2 тысячи, плюс 14%), внедорожник Great Wall Hover H5 (1 002, плюс 11%), лифтбек Chery Amulet (862, минус 12,5%), седан Geely MK (744, минус 7,5%), семейство Chery Bonus/Very (675, минус 3,5%) и приподнятный хэтчбек Geely MK Cross (626, плюс 8%).

У "Автостат Инфо" второй - Great Wall Hover (по всей видимости, H3, хотя, возможно, здесь учтена и часть продаж H5) - 1 645 сделок на "вторичке" (плюс 5,6%). Далее идут: Lifan Solano (1 483, минус 3,5%), Lifan X60 (1 365, плюс 13%), Chery Amulet (863, минус 12,5%), Geely MK (745, минус 7,2%), Great Wall H5 (683, плюс 8,1%), Geely MK Cross (628, плюс 8%), Chery Bonus (622, минус 5,6%) и Lifan Smily (562, плюс 2%).

Как бы то ни было, продажи китайских автомобилей на вторичном рынке растут. За год динамика составила 4%. Это, безусловно, объясняется двумя причинами. Во-первых, машин производства КНР в последние годы становится больше и на первичном рынке. Во-вторых, постепенно все меньше вопросов становится к качеству авто.

Напомним, в конце 2018 года мы публиковали результаты исследования одного из крупных игроков рынка. Он проанализировал состояние около 800 китайских легковушек, которые продавали автолюбители. Итоги оказались удивительными. Лишь в ценовой группе от 500 до 700 тысяч рублей представители Поднебесной уступили конкурентам с пробегом в 2-4 года, а в остальных были лучше. Особенно велико преимущество в сегментах от 1 до 1,5 млн и от 1,5 млн и дороже.