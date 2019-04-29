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29.04.2019 19:28
Рубрика: Культура

Назван срок проверки результатов голосования на шоу "Голос. Дети"

Проверка результатов голосования на конкурсе "Голос. Дети" займет около месяца. Об этом сообщил глава компании Group-IB Илья Сачков в своем Instagram.

К работе привлечены 15 человек.

Фото: Первый канал
Благодаря чему в шоу "Голос. Дети" победила дочка Алсу

"Понимаю, что страсти кипят и нервы на пределе. Но давайте не будем делать скоропалительных выводов, а дождемся официальных результатов независимого расследования", - призвал Сачков.

Ранее Первый канал объявил о пересмотрел результатов голосования на шоу "Голос. Дети". Победительницей стала Микелла Абрамова - дочь известной певицы Алсу. Для проверки результатов голосования привлечена международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

Результат независимого расследования опубликуют в открытом доступе в виде отчета.

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Наш директ завален сообщениями о ходе и деталях нашего расследования голосования на шоу «Голос. Дети». Понимаю, что страсти кипят и нервы на пределе. Но давайте не будем делать скоропалительных выводов, а дождёмся официальных результатов независимого расследования. Оно будет завершено в течение месяца. К работе уже приступили 15 специалистов Group-IB. Наберитесь терпения. #Делаем! . Dear friends, I know you are dying to be first to learn if we had found anything suspicious in The Voice. Kids investigation. We will make things clear and tell you the truth within one month!

Публикация от Ilya Sachkov (@sachkot)

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