Назван срок проверки результатов голосования на шоу "Голос. Дети"

Проверка результатов голосования на конкурсе "Голос. Дети" займет около месяца. Об этом сообщил глава компании Group-IB Илья Сачков в своем Instagram.

К работе привлечены 15 человек.

"Понимаю, что страсти кипят и нервы на пределе. Но давайте не будем делать скоропалительных выводов, а дождемся официальных результатов независимого расследования", - призвал Сачков.

Ранее Первый канал объявил о пересмотрел результатов голосования на шоу "Голос. Дети". Победительницей стала Микелла Абрамова - дочь известной певицы Алсу. Для проверки результатов голосования привлечена международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

Результат независимого расследования опубликуют в открытом доступе в виде отчета.