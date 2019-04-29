Новости

Сбой в системе проверки паспортов нарушил работу аэропортов Австралии 04:04
Одного из погибших при крушении Як-18 похоронят в Вологде 03:51
Эрдоган пообещал остановить заговор против народа Ливии 03:36
Эксперты призвали Макрона не спешить с восстановлением Нотр-Дама 03:34
Жертвами тропических ливней в Индонезии стали 17 человек 03:05
В Греции телеоператор стал жертвой пиротехники 02:41
Один человек погиб в результате стрельбы у церкви в США 02:35
Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии Украины 02:17
Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада 02:03
Береговая охрана Южной Кореи выручила российскую яхту 01:45
Аскаров стал лучшим вратарем юниорского ЧМ 01:06
На Шри-Ланке запретили носить закрывающую лицо одежду 00:59
В Квебеке эвакуированы более семи тысяч человек из-за паводка 00:39
Работа аэропорта Гатвик снова была нарушена из-за дрона 00:17
Boeing с горящим двигателем приземлился в крупнейшем городе ЮАР 00:06
СМИ: Великобритания готовит пакет мер противодействия России и Китаю 28.04.2019
На затонувшем в Петербурге катере не хватало спасательных жилетов 28.04.2019
В Москве изменят маршруты транспорта из-за репетиций парада Победы 28.04.2019
В США умер сенатор, создавший программу утилизации ядерного оружия СССР 28.04.2019
Опубликовано видео с места взрыва на набережной Петербурга 28.04.2019
Штормовой ветер повредил дома и здания в трех районах Башкирии 28.04.2019
На Урал обрушились гололед и метели 28.04.2019
На автошоу в Орле ВАЗ врезался в зрителей 28.04.2019
Дочь Джонни Деппа сыграет в "Повелителе мух" в космосе" 28.04.2019
В Башкирии ветер снес часть кровли сельской больницы 28.04.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
29.04.2019 02:35
Рубрика: В мире

Один человек погиб в результате стрельбы у церкви в США

Один человек погиб, еще шесть пострадали в результате стрельбы в американском городе Балтимор. Инцидент произошел рядом с одной из церквей. На место происшествия прибыла полиция и службы экстренной помощи. Других подробностей СМИ пока не сообщают.

Трамп выразил соболезнования по поводу стрельбы в синагоге

Тем временем полиция задержала злоумышленника, открывшего стрельбу по прихожанам в синагоге города Поуэй. Им оказался 19-летний местный житель Джон Ирнест. Он действовал в одиночку, преступление совершил на почве ненависти, заявили в правоохранительных органах. Напомним, в результате нападения в минувшую субботу один человек погиб, еще трое получили ранения.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

National Interest: США могут заключить временное соглашение с Россией
Названа причина крушения катера в Финском заливе
Умер создатель Ил-76 и Ил-96 Генрих Новожилов
Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми