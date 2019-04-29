Один человек погиб в результате стрельбы у церкви в США

Один человек погиб, еще шесть пострадали в результате стрельбы в американском городе Балтимор. Инцидент произошел рядом с одной из церквей. На место происшествия прибыла полиция и службы экстренной помощи. Других подробностей СМИ пока не сообщают.

Тем временем полиция задержала злоумышленника, открывшего стрельбу по прихожанам в синагоге города Поуэй. Им оказался 19-летний местный житель Джон Ирнест. Он действовал в одиночку, преступление совершил на почве ненависти, заявили в правоохранительных органах. Напомним, в результате нападения в минувшую субботу один человек погиб, еще трое получили ранения.