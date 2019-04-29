Песков рассказал о перспективах решения выдать паспорта РФ украинцам

Тема возможной выдачи российских паспортов гражданам Украины, а не только жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей, на повестке, но пока таких решений не принималось. Об этом заявили в Кремле.

На вопрос о том, понадобится ли украинцам переезд в Россию для получения паспорта РФ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "Пока рано говорить о таких модальностях".

"Президент сказал, что вопрос есть в целом на повестке. О нем думают, - продолжил представитель Кремля. - Но пока таких общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось". Был указ об облегченных процедурах получения российского гражданства для жителей Донбасса, который носит исключительно гуманитарный характер, напомнил он. "Других деталей пока нет. Их не существует", - пояснил Песков.

Говоря про тех украинцев, к которым относится подписанный на прошлой неделе указ, пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что, "получив российский паспорт, они не перестают быть жителями Донбасса, которые абсолютно отторгнуты своей страной и в плане социального обеспечения, и банковского обслуживания, и коммунальных услуг и так далее". Так что соображения - исключительно гуманитарные.

"Да, мы слышали заявления избранного президента, что Украина будет зазывать обратно и вовлекать этих граждан, но как и когда - непонятно, - отметил Песков. - Сейчас они абсолютно отторгнуты, испытывают абсолютно элементарные сложности, не имея соответствующих документов. И получение российских паспортов облегчит им жизнь".

На ремарку журналиста, что получается, граждане России будут принимать участие в прописанных в Минских договоренностях муниципальных выборах, представитель Кремля заявил, что "это будут люди, у которых на момент возникновения внутриукраинского конфликта были украинские паспорта". "Они не перестанут быть гражданами Украины, если сами этого не желают. Есть же граждане Украины, которые имеют паспорта других стран и таких немало", - добавил он.

На вопрос, не получится ли неразбериха и к чему это приведет, Песков ответил: "Ни к чему не приведет. Граждане Украины и Польши, и Украины и Венгрии одновременно выбирали же нового президента и это не привело ни к какой путанице".

На вопрос о том, не разочарованы ли в Кремле риторикой избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросу выдачи паспортов, пресс-секретарь российского лидера сказал: "Пока идет заочная дискуссия, могу говорить только за президента Путина - он достаточно четко в Пекине изложил готовность вести диалог и выращил непонимание, как можно пытаться решить внутриукраинскую проблему юго-востока, де факто отказываясь от основных положений Минских договоренностей".

"Позиция России ясна - идет обмен заявлениями, мы фиксируем, принимаем во внимание", - уточнил представитель Кремля.

Никаких детальных планов выдачи паспортов, СНИЛС, полисов ОМС в Кремле нет. "План не президента, - объяснил Песков. - Этим будут заниматься соответствующие подразделения внутренних дел и другие ведомства, которые занимаются предоставлением упомянутых социальных документов. Это будет в установленном порядке. Это не должно быть президентским планом".

Вопрос о том, где будут платить налоги новые граждане России, будет зависеть от того, кто в какие сроки будет получать. "Многие детали прояснятся по ходу процесса получения паспортов", - ответил пресс-секретарь президента.