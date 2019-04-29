Путин рекомендовал вернуть украинское гражданство Саакашвили

Владимир Путин заявил, что бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили было бы справедливо вернуть украинское гражданство. По словам российского лидера, Саакашвили был несправедливо его лишен и незаконно выслан из страны.

Напомним, что ранее новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выдавать гражданство Украины россиянам и вообще всем, "кто готов бороться за свободу". Поэтому Путин, комментируя это заявление, отметил, свобода - это важный момент и лучше "начать не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин", сказал он.

"Было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили", - заявил российский лидер журналистам после того, как вручил в Кремле золотые звезды Героям труда. Путин также добавил, что "было бы неплохо восстановить права и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть страну и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования".

