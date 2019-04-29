Путин вручил Лановому "Героя труда”

Президент Владимир Путин вручил в Кремле золотую звезду "Героя труда” Василию Лановому, артисту Государственного академического театра им. Вахтангова.

"Высокие идеалы патриотизма, верности долгу и отечеству отличает творчество Василия Семеновича Ланового. Он сам и созданные его талантом образы поистине неразделимы”, - заявил президент. Накануне Дня победы Путин также отметил огромный вклад Василия Ланового в защиту исторической правды, в сбережение памяти о бессмертном подвиге народа России. Напомним, что Василий Лановой - сопредседатель движения "Бессмертный полк”.

Сам Лановой рассказал, что "счастлив как никогда в жизни, наверное”. Он поблагодарил президента и заявил: "Служу России”. Медали "Героев труда также получили уководитель направления промвооружения и такелажа "Южморрыбфлота" Сергей Антонов, советник гендиректора завода "Красное Сормово" Николай Жарков, адыгейский писатель Исхак Машбашев и дежурная по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Ольга Бочкарева.