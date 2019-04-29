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29.04.2019 14:35
Рубрика: Власть

Путин вручил Лановому "Героя труда”

Текст: Айсель Герейханова

Президент Владимир Путин вручил в Кремле золотую звезду "Героя труда” Василию Лановому, артисту Государственного академического театра им. Вахтангова.

Фото: Игорь Самойлов/РИА Новости
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"Высокие идеалы патриотизма, верности долгу и отечеству отличает творчество Василия Семеновича Ланового. Он сам и созданные его талантом образы поистине неразделимы”, - заявил президент. Накануне Дня победы Путин также отметил огромный вклад Василия Ланового в защиту исторической правды, в сбережение памяти о бессмертном подвиге народа России. Напомним, что Василий Лановой - сопредседатель движения "Бессмертный полк”.

Сам Лановой рассказал, что "счастлив как никогда в жизни, наверное”. Он поблагодарил президента и заявил: "Служу России”. Медали "Героев труда также получили уководитель направления промвооружения и такелажа "Южморрыбфлота" Сергей Антонов, советник гендиректора завода "Красное Сормово" Николай Жарков, адыгейский писатель Исхак Машбашев и дежурная по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Ольга Бочкарева.

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