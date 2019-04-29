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29.04.2019 10:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подростка осудили на семь лет за поножовщину в пермской школе

Текст: Алексей Трапезников

Мотовилихинский районный суд города Перми приговорил к семи годам воспитательной колонии несовершеннолетнего, который в январе прошлого года со своим знакомым напал на учителя и учеников местной школы.

Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края
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Подросток был признан судом виновным в покушении на убийство. Как сообщает ТАСС, помимо лишения свободы, ему назначено принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра. Кроме того, суд обязал выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере около семи миллионов рублей.

Как пояснила гособвинитель Елена Токарева, в мае осужденному исполнится 18 лет. После этого его, как совершеннолетнего, должны перевести в исправительную колонию.

Напомним, в январе 2018 года два несовершеннолетних, вооружившись охотничьими ножами, проникли в школу и напали на учеников четвертого класса. Детей попыталась защитить учитель Наталия Шагулина. В результате она получила 17 ножевых ранений. Всего от рук нападавших в школе пострадали 15 человек.

В декабре 2018 года суд приговорил одного подростка к девяти годам и восьми месяцам заключения за разбой, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, а также покушение на убийство двух и более лиц. Позже осужденнный подал апелляцию, но в итоге приговор оставили в силе.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Поножовщина в пермской школе
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