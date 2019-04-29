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29.04.2019 13:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе продлили арест двоим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

29 апреля Советский районный суд Уфы еще на месяц продлил арест двоим из трех экс-полицейских, которых обвинили в изнасиловании коллеги. Бывшие начальники отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам останутся в СИЗО до 31 мая. Об этом сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель суда.

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- Решение по третьему фигуранту уголовного дела 34-летнему экс-начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району суд принял 26 апреля. С первого мая его отправят под домашний арест, - уточнили в Советском райсуде Уфы.

Меру пресечения ему изменили в связи с состоянием здоровья.

Напомним, 23-летняя дознавательница написала заявление и обвинила своих коллег в групповом изнасиловании. Всех фигурантов дела, включая пострадавшую, уволили из органов внутренних дел после внутренней проверки. Трое обвиняемых находятся в СИЗО с начала ноября.

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