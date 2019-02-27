В Уфе продлили арест двоих обвиняемых в изнасиловании дознавательницы

Двое экс-полицейских, обвиняемые в изнасиловании своей коллеги, останутся в СИЗО до 30 апреля.

Как уточнили в Советском районном суде Уфы, 27 февраля суд принял решение продлить арест бывшему начальнику Кармаскалинского районного отдела МВД. Ранее аналогичное решение вынесли в отношении бывшего начальника отдела МВД по Уфимскому району.

Сейчас суд решает вопрос о продлении ареста третьего фигуранта уголовного дела - экс-начальника уфимского отдела ОМВД по вопросам миграции, у которого врачи недавно обнаружили опасное заболевание. Решение должны вынести сегодня.

Напомним, 23-летняя дознаватель полиции написала заявление и обвинила в групповом изнасиловании троих коллег-начальников. Подозреваемые заявили о своей невиновности. Всех фигурантов дела, включая пострадавшую уволили из правоохранительных органов.

Обвиняемые уже четыре месяца находятся в СИЗО.