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29.04.2019 11:47
Рубрика: Легковые авто

Renault Arkana официально представят в Москве 22 мая

Текст: Борис Захаров

Компания Renault объявила дату статической презентации серийного исполнения своего нового кроссовера Arkana. Как подтвердили "РГ" в российском представительстве марки, премьера состоится на мероприятии в Москве 22 мая. Ожидается, что гости мероприятия впервые увидят производственную версию экстерьера и салон новой модели. Внешность предсерийного образца, напомним, французы впервые продемонстрировали в рамках Международного московского автосалона.

Фото: Пресс-служба Renault
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Продажи долгожданной новинки, между тем, намечены на середину лета, и точная дата их начала пока не объявлена. Россия станет первой страной, с которой начнутся продажи новой модели. В ценовом плане, как ожидается, модель расположится между моделями Kaptur и Koleos.

Как ранее писала "РГ", для французского кроссовера в России предусмотрена линейка из двух бензиновых двигателей. Топовый - турбированный, объемом 1,3 литра, мощностью 150 л.с. - совместный продукт Renault и концерна Daimler AG. В паре идет только вариатор, а привод может быть как передним, так и полным. На роль начального мотора назначен ниссановский "атмосферник" 1.6 H4M мощностью 114 л.с. В полноприводной модификации в пару ему предложат 6-ступенчатую "механику", в моноприводном исполнении альтернативой 5-ступенчатой "механике" станет вариатор CVT.

Фото: пресс-служба Renault
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Arkana оснащена задними тормозами барабанного типа. Прототип, показанный на московском автосалоне, напомним, имел дисковые тормозные механизмы. Передняя подвеска - независимая типа МакФерсон. Задняя у версий 4х2 полузависимая, у полноприводных - многорычажная. Полноприводная трансмиссия, как ожидается, будет аналогичной той, что используется на моделях Renault Duster и Nissan Qashqai.

#Renault