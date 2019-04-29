В Германии подали в суд на Лободу

Немецкое агентство Berin Iglesias Art, занимающееся организацией концертов, подало в суд на певицу, автора песен и немного актрису, бывшую участницу проекта "ВИА Гра" Светлану Лободу.

Как уточнил РИА Новости руководитель агентства Максим Берин, причина выдвинутого иска - срыв Лободой запланированных в ряде городов концертов.

При этом запрашиваемую Berin Iglesias Art сумму компенсации Берин раскрыть отказался.

Напомним: ранее в СМИ сообщалось, что речь идет о "нескольких десятках миллионов рублей" - за "причинение вреда деловой репутации и финансовые потери".

Организаторы возмущены тем фактом, что Лобода нарушила график своего турне, из-за чего агентству пришлось "переплатить за аренду концертных площадок и автомобилей".

На запрос ИА представитель Лободы Дарья Бурлакова заявила, что ничего не знает об иске к ее клиентке.

Berin Iglesias Art, основанное в 2003 году в Германии, - одно из ведущих европейских концертных агентств. У компании есть филиалы в России, Белоруссии, Украине, Молдавии, а так же ОАЭ, Израиле и Турции. Кроме того, организация являлась сопродюсером "Евровидения".

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