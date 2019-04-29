Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Renault Arkana официально представят в Москве 22 мая 11:47
Эксперты предсказали дорожные пробки и очереди в терминалах 30 апреля 11:42
О "немцах", "японцах" и "перекупах". Мифы и заблуждения о подержанных авто 28.04.2019
Россияне назвали самые полезные опции в автомобиле 28.04.2019
29.04.2019 11:44
Рубрика: ПДД

В Госдуме оценили идею создания базы данных злостных нарушителей ПДД

Текст: Татьяна Замахина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В профильном думском комитете прокомментировали предложение создать единую базу данных с информацией о злостных нарушителях ПДД.

Зампред комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский в комментарии RT поделился мнением о том, что указанная база нужна, а решение ее создать - разумное.

Фото: РИА Новости
В России предложили увеличить скорость на федеральных трассах

- Особенно что касается пассажирских перевозок, заказных перевозок. Водители, которые регулярно нарушают ПДД, должны быть под контролем, - заявил депутат. - Должна выясняться причина, почему это происходит.

Он напомнил, что задачу уменьшить число нарушений ПДД, а значит, снизить смертность на дорогах, поставил президент РФ.

Ранее о том, что ГИБДД планирует создать такую базу данных, сообщил в интервью газете "Известия" начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров. По его словам, это позволит компаниям "проверять соискателей" на злостные нарушения и лишение прав, причем в базу данных будут внесены сведения как о россиянах, так и об иностранцах.

Также он сообщил о проработке введения запрета на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для лишенных прав.

#ПДД #ГИБДД #нарушения ПДД