В Госдуме оценили идею создания базы данных злостных нарушителей ПДД

В профильном думском комитете прокомментировали предложение создать единую базу данных с информацией о злостных нарушителях ПДД.

Зампред комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский в комментарии RT поделился мнением о том, что указанная база нужна, а решение ее создать - разумное.

- Особенно что касается пассажирских перевозок, заказных перевозок. Водители, которые регулярно нарушают ПДД, должны быть под контролем, - заявил депутат. - Должна выясняться причина, почему это происходит.

Он напомнил, что задачу уменьшить число нарушений ПДД, а значит, снизить смертность на дорогах, поставил президент РФ.

Ранее о том, что ГИБДД планирует создать такую базу данных, сообщил в интервью газете "Известия" начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров. По его словам, это позволит компаниям "проверять соискателей" на злостные нарушения и лишение прав, причем в базу данных будут внесены сведения как о россиянах, так и об иностранцах.

Также он сообщил о проработке введения запрета на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для лишенных прав.