В Госдуме оценили идею создания базы данных злостных нарушителей ПДД

В профильном думском комитете прокомментировали предложение создать единую базу данных с информацией о злостных нарушителях ПДД.
Зампред комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский в комментарии RT поделился мнением о том, что указанная база нужна, а решение ее создать - разумное.
- Особенно что касается пассажирских перевозок, заказных перевозок. Водители, которые регулярно нарушают ПДД, должны быть под контролем, - заявил депутат. - Должна выясняться причина, почему это происходит.
Он напомнил, что задачу уменьшить число нарушений ПДД, а значит, снизить смертность на дорогах, поставил президент РФ.
Ранее о том, что ГИБДД планирует создать такую базу данных, сообщил в интервью газете "Известия" начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров. По его словам, это позволит компаниям "проверять соискателей" на злостные нарушения и лишение прав, причем в базу данных будут внесены сведения как о россиянах, так и об иностранцах.
Также он сообщил о проработке введения запрета на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для лишенных прав.