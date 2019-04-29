В Москве подвели итоги "Российской недели ГЧП"

С 23 по 26 апреля в Москве проходил VI Инфраструктурный Конгресс "Российская неделя ГЧП", организаторами которого стали Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс при участии профильных федеральных министерств и поддержке Аналитического Центра при Правительстве РФ, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и Агентства стратегических инициатив.

Российская неделя ГЧП - крупнейшее мероприятие в России в сфере развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства. В этом году конгресс собрал делегатов из 63 субъектов РФ, среди участников - представители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры финансирующих и коммерческих организаций, ведущие строители и эксперты отрасли. В рабочем семинаре G20 по вопросам инфраструктуры, который состоялся в третий день мероприятия, приняли участие представители из 23 стран.

Лейтмотивом конгресса стала реализация инфраструктурных проектов, которые должны способствовать достижению национальных целей, заложенных в "майском" указе президента. На пленарной дискуссии участники обсудили возможность использования ГЧП-механизмов для реализации нацпроектов. Заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин отметил, что уже существует достаточно примеров ГЧП-проектов и это говорит о востребованности механизма, он позволяет сбалансировать риски между государством, частным партнером и подрядчиками.

По мнению заместителя министра цифрового развития Евгения Кислякова, ГЧП - это пока еще новый инструмент для отрасли информационных технологий и вызывает вопросы, на которые надо найти ответы. Участники дискуссии отметили большой спрос на частные инвестиции и некоторые проблемы с их привлечением. В частности, отсутствие гарантий от политических рисков не способствует активному финансированию российских проектов международными институтами. Кроме того, есть определенные потребности и в доработке нормативно-правовых документов для ряда отраслей.

Важным аспектом привлечения инвестиций является хорошая проработка проектов: есть много идей, но нет денег и кадров на качественную подготовку бизнес-моделей. Председатель правления Национального Центра ГЧП Павел Селезнев отметил, что каждый год около 500 проектов ГЧП не доходят до коммерческого закрытия. "Инициатив появляется очень много, но до закрытия доходят единицы. Хотя мы постоянно слышим, что будет заключено то или иное соглашение. Мы пришли к тому, что рынок ГЧП стагнирует", - добавил Павел Селезнев.

Причиной, по его мнению, является дефицит человеческих ресурсов. "У нас нет специалистов, которые могут быстро и качественно подготовить инвестиционный проект. При этом нужны строительные и инженерные ресурсы, чтобы довести эти проекты", - сказал он.

Национальный Центр ГЧП в тестовом режиме уже запустил цифровую платформу, которая должна стать акселератором реализуемых и планируемых проектов, экспертных и финансовых механизмов, которые должны содействовать публичной стороне и инвесторам в подготовке и запуске инвестиционных проектов на базе ГЧП. В перспективе на базе платформы будет запущен маркетплейс для инжиниринговых и инвестирующих компаний. В рамках конгресса любой участник мог познакомиться с функционалом и протестировать сервисы платформы. Три дня на площадке мероприятия проходили дискуссии по развитию инфраструктуры с помощью механизмов ГЧП в различных отраслях - от транспорта до социальной сферы и обращения с ТКО. Участники затронули не только инвестиционную составляющую проектов, но и подробно остановились на регуляторных моментах и судебной практике.

Значимым событием конгресса стал рабочий семинар "Группы двадцати" (G20) с бизнесом по вопросам развития инфраструктуры. Участие в семинаре приняли делегаты из более 20 стран - представители органов власти, международных и национальных финансовых организаций. Участники обсудили основные тренды и вызовы инфраструктурного рынка, постарались найти эффективные механизмы, которые могли бы простимулировать внебюджетные инвестиции в проекты.

В заключительный день конгресса ГЧП-Институт на площадке Сбербанка провел образовательную программу, посвященную финансовому и правовому сопровождению проектов.