Мадуро призвал венесуэльцев к народной мобилизации

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал 30 апреля граждан к "максимальной мобилизации", а также заявил о лояльности военных.

"Я призываю к максимальной мобилизации народа, чтобы обеспечить победу мира. Мы победим!", - написал Мадуро в Twitter. Также он отметил, что командующие всех родов вооруженных сил Венесуэлы продемонстрировали "полную лояльность народу, конституции и родине".

Ранее 30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных свергнуть режим законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После его призывов власти Венесуэлы ограничили доступ к соцсетям, через которые передавалась видеозапись выступления. Вскоре после выступления Гуайдо в районе транспортной развязки Альтамира неподалеку от базы ВВС "Ла Карлота" группа военных перекрыла дорогу.

Как заявили власти, "идет нейтрализация группы военных-предателей". Также, согласно заявлениям властей, в целом ситуация в стране под контролем. Как отметил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, обстановка в казармах во всех восьми военных округах страны остается спокойной, войска несут службу в обычном режиме, и "намерены твердо защищать национальную конституцию и законные власти страны".