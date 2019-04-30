Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 мая 2019 г. 16:17
"Родина"
Текст: Владимир Мамонтов
Родина - № 5(519)

Платочек Клавдии Шульженко

Он накрывал плечи, согревал души и вел на священный бой
Правда жизни заключается в том, что мы, целое советское поколение, могли не узнать, не понять и не оценить талант Клавдии Ивановны Шульженко. Певицы абсолютно штучной. Гениальной. Занявшей свое место в истории светло и прочно, как живая эмаль меж металлическими перегородками затейливой и жесткой формы нашей непростой страны. СССР.
Народная артистка СССР Клавдия Шульженко. Фото: РИА Новости
Народная артистка СССР Клавдия Шульженко. Фото: РИА Новости

Больше того, она бы сама могла и не понять, кто есть. И что там внутри по-кошачьи милой девушки, которая поначалу пела преглуповатые "Кирпичики" - сначала нэпманам, а потом культурно отдыхающим комсомольцам. Потом девушка с Украины немного снималась в кино. Пела в Ленинградском мюзик-холле. Поет - а рядом Дмитрий Шостакович, тоже пока никто, пишет музыку к безвестному спектаклю "Условно убитый".

Но случилась Великая Отечественная война. В блокадном Ленинграде прозвучит Седьмая симфония - и вчерашний сочинитель Шостакович войдет в Историю гением. А хорошенькая певичка родом из Харькова (а может, артисточка из села Гущёвка Киевской губернии, история не уточняет) вместе с тогдашним мужем-дирижером Владимиром Коралли и его джаз-оркестром уйдет на фронт. И концертировать там будет до Победы - под огнем, под снегом, под блокадой, под близкой, но пощадившей смертью.

Фото: рисунок Генриха Вечфинского
Кому адресовал свои последние рисунки "контрреволюционер" Генрих Вечфинский?

В тревожный чемоданчик собрала то, что было нажито: легкомысленные, томные и веселые песенки, которых у нее к 1941 году накопилось в изобилии. Грампластинки ее к тому времени выходили гигантскими тиражами. Призывно скрипела игла патефона, Клавдия блестела глазками, умоляла "Не забудь" (было ясно, что забудет, переведет в "Былое увлечение"), выводила своим чувственным сопрано что-то про ночи, Сочи, юг, креолку, дядю Ваню...

Были там, в багаже артистки, и подлинные драгоценности этого жанра. Не в последнюю очередь "Записка". Впервые спевши этот шедевр до войны, Клавдия Ивановна исполняла его с удивительным успехом много лет. Помните?

Я вчера нашла совсем случайно
У себя в шкафу, где Моцарт и Григ,
То, что много лет хранила тайно
В темных корешках пожелтевших книг...
Вашу записку в несколько строчек,
Те, что я прочла в тиши,
Ветку сирени,
Смятый платочек -
Мир моих надежд, моей души...

"Смятый платочек"... Спустя много лет я не отрываясь буду смотреть и слушать эту потрясающую миниатюру певицы на экране первого в нашей семье черно-белого телевизора. И по пионерской юности лет удивляться: зачем же она рвет эту записку? Ведь хранила! Мир надежд! А удивительная Клавдия пела:

Дни сменяют дни, и в этот вечер,
Если о былом честно говорить,
Мне сегодня вам ответить нечем.
Так зачем в шкафу и в душе хранить?
Вашу записку в несколько строчек...

И рвала прошлое в клочки, и они падали, как крупные снежные хлопья. На фоне переливчатого концертного платья. Эта звезда не вписывалась в мой пионерский планетарий. А потом я вырос, кое-что понял сердцем - и она вдруг вписалась, и ведь как, не оторвешь!

Тогда я, разумеется, не знал, что автором чудесной мелодии был Николай Бродский, эмигрант из Одессы, сочинявший для Марио Ланца, а русский текст написал другой одессит, Павел Герман, талантливый поэт, искренне любивший Клавдию - и давший новую жизнь мировым хитам на просторах молодой советской России. Подвернется ему в 1921 году песня немецких летчиков - он напишет "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью". И всё, это уже наша песня, песня советских летчиков.

Фото: из личного архива Е.М. Петровой (Максимовой)
Почему автор песни про "Синий платочек" после войны ушел из семьи

В 1932 году Павел услышал песню "Что может быть прекрасней твоей любви", которую Бродский написал для Гитты Альпар, немецкой звезды оперетты. Музыка прелестна, слова банальны. Это недопустимо, Клавдия заслуживает большего! Для нее на русском Павел пишет парадоксальный шедевр, в дивных пропорциях смешивая женскую логику, искренность чувств и хладность дамской прагматики. Ни щепотки жеманства. Ни грана притворства. Как слушавший оригинал, я вам скажу: какая Альпар? Шульженко выносит ее первой же нотой! Неповторимым обертончиком! Небо и земля!

Однако же, напомню, идет война. И вот с этим "смятым платочком" вы выходите на сколоченную сцену у промерзлого окопа? К огромной стране, вставшей на смертный бой? К солдатам, офицерам, раненым в госпиталях? Ответ: да. Именно так. За несколько месяцев, прошедших с 22 июня, понимание, как и чем мы можем выиграть эту чудовищную войну, претерпело кардинальные (от слова "сердце") изменения. В предвоенную пору был создан запас громких и правильных песен, рисовавших столкновение с будущим противником. Ну например:

Я на подвиг тебя провожала,
Над страною гремела гроза.
Я тебя провожала
И слезы сдержала,
И были сухими глаза.

Клавдия Шульженко у бойцов Ленинградского фронта. 1941 год.

Но пришла настоящая "гроза", на четыре долгих года - и "сухие глаза" гордой подруги враз обесценились. А простые, чуть южнорусские Клавдины ноты и слова - напротив. Видите ли, настраивать себя на подвиг под духовой оркестр - это одно. И совсем другое - узнать правду войны. Молча крутить у себя в голове нехитрый патефонный мотив - и пробовать обожженными губами совсем другие строки:

Помню, как в памятный вечер
Падал платочек твой с плеч,
Как провожала и обещала
Синий платочек сберечь.

Письма твои получая,
Слышу я голос живой.
И между строчек синий платочек
Снова встает предо мной.

Грамофонная пластинка с песней "Сколько вам лет?". / РИА Новости

"Девичьи плечи", "горючая слеза" и "милые речи" стали драгоценны, как и предположить не могли Ежи Петербургский и Яков Галицкий, создатели довоенного, вполне салонного "Синего платочка", наверное, главного шедевра Клавдии Шульженко. Ну конечно, в бой шли за Родину. Но у полководцев и политработников той тяжелой поры хватило чутья ли, самосохранения ли, мудрости ли, чтобы звучало в душе солдата, идущего на погибель (да и в их собственной душе) вот это. И нежным колоколом било в грудь - умри, но сломай врага, а лучше выживи, вернись:

И часто в бой
Провожает меня облик твой,
Чувствую, рядом с любящим взглядом
Ты постоянно со мной.

Фото: kino-teatr.ru
За что расстреляли автора песни "Я спросил у ясеня…"

Конечно, в первоначальном варианте "Синего платочка" никаких пулеметчиков не было. А поразительные по простоте и точности строки написал лейтенант Михаил Максимов, который, однажды почти стесняясь, принес певице сложенный вчетверо листок. После концерта он предложил свой вариант "Синего платочка", и Клавдия Ивановна поняла: это встанет в один ряд с "Вставай, страна огромная". И уже на следующий день пела на фронтовом концерте:

За них, родных,
Желанных, любимых таких,
Строчит пулеметчик за синий платочек,
Что был на плечах дорогих.

Харьков помнит землячку.

Пока писал текст - только Клавдия Ивановна звучала в наушниках. У нее много прекрасных песен - "Вальс о вальсе", "Где ж ты, мой сад", "Андрюша"... Но сейчас я раз за разом ставил "Давай закурим":

А когда не будет фашистов и в помине
И к своим любимым мы придем опять,
Вспомним, как на Запад шли по Украине.
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Топ-5 самых популярных в Москве песен времен Великой Отечественной

Убеждал себя, что новое время не внесло новых смыслов в строки "А когда не будет фашистов и в помине", ну не внесло же, а? Клавдия Ивановна сделала для этого всё, что могла.

Надо Клавдию Ивановну слушать.

Темы дня:
#Украина
Как выходцы из древнего закарпатского рода обогатили российскую культуру
08.04.2019 Cудьбы

Бунтари-Грабари

В конце XIX века многие образованные выходцы из Закарпатья, бывшего тогда территорией Австро-Венгрии, приезжали в Россию и обогащали пространство ее культуры. Это был сознательный выбор русинских подданных венского императора, среди которых возвышается величественная фигура художника и искусствоведа Игоря Грабаря

Многие поколения украинцев почитали за честь служить в русской армии
02.04.2019 Дискуссии

Призыв державы

В 1638-1652 годах те из украинских казаков, кто не пожелал жить под властью польского короля-католика, переселились в Россию - на земли, получившие с тех пор название Слободской Украины. В 1654-м подданными России стали и жители Гетманщины. С тех пор и началась служба украинцев в русской армии

Сыны Украины, прославившиеся в боях за наше Отечество
20.03.2019 Cудьбы

Хлопцы, чьи вы будете? Кто вас в бой ведет?

В советские времена многие украинцы поднялись на высшие ступени военной иерархии, но ни один из них не включен в пантеон национальных героев "самостийной" Украины

#СССР
Как Сталина хотели лечить нетрадиционной медициной
18.04.2019 Научная библиотека

Женьшень для Сталина

Незадолго до смерти Сталина из Северной Кореи в Москву прибыл объемистый груз чудо-препарата. Ким Ир Сен направил товарищу Сталину письмо, в котором сообщил о "скромном подарке из урожая этого года, любовно подготовленном для Вас нашим народом". Почему Сталин не принял дар и сколько он прожил бы, если бы начал принимать чудо-лекарство

Владельца русской железнодорожной империи расстреляли через 10 лет после революции
13.04.2019 История

"Хочу быть полезен!"

Денис фон Мекк рассказал, как его прапрадед Николай фон Мекк убедил Дзержинского и остался работать на Родине, но был расстрелян после прихода Ягоды

Друг Гагарина рассказал, как они добирались в Москву на крыше поезда
12.04.2019 История

"В Москву мы с Юркой добирались на крыше поезда"

Детство первого космонавта прошло в смоленском селе Клушино, куда он часто приезжал и после того, как стал всемирно известен. Друг и одноклассник Юрия Алексеевича Евгений Дербенков рассказывает о нем

#XX век
Князь Феликс Юсупов: Земли - крестьянам, заводы - акционерам!
29.04.2019 Cудьбы

Князь Феликс Юсупов: Земли - крестьянам, заводы - акционерам!

22 июня 1908 года на дуэли был убит 25-летний граф Николай Феликсович Сумароков-Эльстон. Право первородства перешло к его младшему брату Феликсу. Граф Феликс был артистичен, красив, имел дар перевоплощения. Почему же общество было так потрясено его планами

Как честь моряков сыграла на руку японцам в русско-японской войне
27.04.2019 История

Заложники чести

Трагедия крейсера "Варяг" стала олицетворением поражения Российской империи в русско-японской войне. О цепи обстоятельств, приведших к проигрышу, читайте в материале "Российской газеты"

Десять вопросов, на которые Чехов дает ответ спустя 100 лет
23.04.2019 История

Десять вопросов Чехову

130 лет назад, в 1889 году, Антон Чехов в письме брату использовал фразу "Краткость - сестра таланта". Потом она стала крылатой. У Антона Павловича много таких. В этом убедилась "Родина", найдя ответы на десять актуальных вопросов сегодняшнего дня