Горсовет Евпатории временно отстранил мэра от должности

Городской совет Евпатории принял решение о временном отстранении от должности главы администрации Андрея Филонова, который подозревается в превышении должностных полномочий и причинении ущерба бюджету при махинациях с землей и муниципальной недвижимостью.

"Решение о временном отстранении Андрея Филонова от должности главы администрации города принято в связи с применением к нему мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу на основании постановления Киевского районного суда Симферополя, - говорится в официальном сообщении городского совета.

Напомним, суд постановил взять Филонова под стражу до 31 мая в рамках уголовного дела о причинении 80-миллионного ущерба местной казне.

По версии следствия, по указанию градоначальника был незаконно изменен вид разрешенного использования муниципального участка земли площадью 14 гектаров, из-за чего стоимость ее аренды фирмой "Ривьера" резко упала, а бюджет города не досчитался 35 миллионов рублей. Второй эпизод связан с передачей объектов МУП "КурортТоргСервис" в уставной капитал частной торговой сети "Лукошко" с причинением ущерба бюджета на сумму 44 миллиона рублей. Прокуратура Евпатории пытается вернуть муниципалитету незаконно отчужденное имущество.

Сегодня депутаты возложили временное исполнение полномочий главы администрации Евпатории на Романа Тихончука. Его кандидатуру поддержали все депутаты единогласно.