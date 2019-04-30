США рассматривают все варианты развития событий в Венесуэле

"Все варианты на столе", заявил 30 апреля советник по нацбезопасности США Джон Болтон, отвечая на вопрос журналистов, возможно ли военное вмешательство США в конфликт в Венесуэле.

Также Болтон отметил, что США хотят, чтобы Мадуро ушел в отставку. При этом он считает, что действия лидера оппозиции Хуана Гуайдо "не являются госпереворотом".

Сейчас, по словам Болтона, в Венесуэле "переломный момент".

"Очевидно, что это очень серьезная ситуация, - отметил Болтон. - Президент Трамп следит за ней каждую минуту, как и его советники. Мы видим это как возможный переломный момент в усилиях венесуэльского народа вернуть себе свободу, что мы полностью поддерживаем".

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса потребовал от Вашингтона не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы. Также, по словам Арреаса, оппозицию поддерживает всего порядка 30 солдат.