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30.04.2019 19:32
Рубрика: В мире

МИД призвал венесуэльскую оппозицию отказаться от насилия

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона призывает радикальную оппозицию Венесуэлы "отказаться от насилия" и решать возникающие проблемы путем переговоров. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, распространенном после того, как Хуан Гуайдо, в январе объявивший себя президентом республики, в очередной раз заявил о начале финальной фазы "Операции свобода" (это он делает регулярно с марта месяца), а небольшая группа людей, одетых в военную форму, заблокировала дорогу неподалеку от военной базы в Каракасе. Законные власти страны назвали произошедшее попыткой переворота и начали операцию по обезвреживаю этой группы.

В связи с обострением ситуации в латиноамериканской республике на Смоленской площади в очередной раз подчеркнули, как "важно избежать беспорядков и кровопролития". "Стоящие перед Венесуэлой проблемы должны разрешаться посредством ответственного переговорного процесса без предварительных условий. Любые действия должны предприниматься исключительно в рамках правового поля, в четком соответствии с Конституцией и без деструктивного вмешательства извне", - заявили в МИД РФ. Российские дипломаты обратились и к международному сообществу с призывом "поддержать возвращение Венесуэлы на путь стабильного и поступательного развития через диалог всех ответственных политических сил страны".

Фото: AP Photo/Fernando Llano
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"Считаем также крайне важным объективное освещение развития венесуэльских событий. СМИ не должны множить фейки, превращаться в послушный инструмент ангажированных политических сил, нацеленных на эскалацию напряженности в Венесуэле", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее сегодня неподалеку от военно-воздушной базы "Ла Карлота" прошли выступления венесуэльской оппозиции. Хуан Гуайдо призвал военных свергнуть режим законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Одетые в военную форму люди заблокировали важную транспортную развязку. В ответ власти страны ограничили доступ к соцсетям, по которым передавалась видеозапись выступления. Президент Николас Мадуро призвал граждан объединиться перед этой угрозой. "Я призываю к максимальной мобилизации народа, чтобы обеспечить победу мира. Мы победим!" - написал Мадуро в Twitter.

В мире Южная Америка Венесуэла Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле
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