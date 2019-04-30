МИД призвал венесуэльскую оппозицию отказаться от насилия

В связи с обострением ситуации в латиноамериканской республике на Смоленской площади в очередной раз подчеркнули, как "важно избежать беспорядков и кровопролития". "Стоящие перед Венесуэлой проблемы должны разрешаться посредством ответственного переговорного процесса без предварительных условий. Любые действия должны предприниматься исключительно в рамках правового поля, в четком соответствии с Конституцией и без деструктивного вмешательства извне", - заявили в МИД РФ. Российские дипломаты обратились и к международному сообществу с призывом "поддержать возвращение Венесуэлы на путь стабильного и поступательного развития через диалог всех ответственных политических сил страны".

"Считаем также крайне важным объективное освещение развития венесуэльских событий. СМИ не должны множить фейки, превращаться в послушный инструмент ангажированных политических сил, нацеленных на эскалацию напряженности в Венесуэле", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее сегодня неподалеку от военно-воздушной базы "Ла Карлота" прошли выступления венесуэльской оппозиции. Хуан Гуайдо призвал военных свергнуть режим законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Одетые в военную форму люди заблокировали важную транспортную развязку. В ответ власти страны ограничили доступ к соцсетям, по которым передавалась видеозапись выступления. Президент Николас Мадуро призвал граждан объединиться перед этой угрозой. "Я призываю к максимальной мобилизации народа, чтобы обеспечить победу мира. Мы победим!" - написал Мадуро в Twitter.