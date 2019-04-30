Новости

На Урале сотрудники Росгвардии задержаны с крупной партией наркотиков 10:50
Россия отправила Китаю новые ракеты для С-400 10:47
Красноярские врачи оживили "ледяного человека" 10:37
Под Пятигорском загорелся рынок на площади 2,4 тысячи "квадратов" 10:34
Путин направил телеграмму почетному императору Японии 10:33
В Барнауле ребенка зажало в дверях троллейбуса 10:27
Лукашенко: Трудолюбие и верность традициям - залог развития страны 10:23
Дирекция культурного кластера Севастополя начнет работать с 1 июня 10:06
Диетологи: эффективность ЗОЖ-советов из Instagram стремится к нулю 09:57
Подводная лодка "Колпино" с "Калибрами" вернется в Новороссийск 09:54
В аварии автобуса под Орлом пострадали граждане Украины 09:54
Житель Тюменской области устроил стрельбу около магазина 09:36
Стала известна стоимость отдыха Зеленского в Турции 09:30
Названы новые профессии на рынке труда в России 09:24
Горсовет Красноперекопска решит вопрос об отставке мэра и главы города 09:23
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором 09:10
Как в Финляндии апгрейдили автомат Калашникова 09:10
Ученые назвали проявляющийся после еды симптом диабета 09:00
В Ростове на авиамоторном заводе сняли кино 08:49
В последний день апреля воздух в Москве прогреется до +13 08:41
В Бурятии на территории промбазы нашли снаряды 08:28
В Бурятии нашли украденное пять лет назад золото на 3,1 млн рублей 08:16
Военные оценили риск весеннего паводка из-за оползня на реке Бурея 08:00
В Хабаровске у отца и сына изъяли 3000 литров поддельного алкоголя 07:23
Пушков прокомментировал высказывание Порошенко о "сказочной Украине" 07:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
30.04.2019 09:30
Рубрика: В мире

Стала известна стоимость отдыха Зеленского в Турции

Текст: Константин Волков
Фото: REUTERS/Neyzar Ozbek Фото: REUTERS/Neyzar Ozbek
Фото: REUTERS/Neyzar Ozbek

Избранный президент Украины Владимир Зеленский провел вместе с семьей три дня на отдыхе в Турции, в пятизвездочном отеле в поселке Гюверджинлик, в 25 километрах от города Бодрум на побережье Эгейского моря.

Такой отдых мог обойтись Зеленскому с семьей в 30-33 тысячи долларов, включая авиаперелет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в отеле, где жил новый глава Украины.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии Украины

По словам источника, стоимость президентской виллы в конце апреля, когда еще не начался курортный сезон, составляет примерно 10 тысяч долларов в сутки. В сезон она будет в три раза выше.

На президентских виллах, как рассказали агентству в турецких туристических компаниях, своя отдельная инфраструктура, включая бассейны, персонал, сервис. Руководство отелей прикладывает все усилия, чтобы удовлетворить любое пожелание гостя.

Сотрудники отеля описывают нового президента Украины как "спокойного, простого и симпатичного человека".

Билеты Зеленскому с семьей авиакомпанией Turkish Airlines могли обойтись примерно 2,5-3 тысячи долларов.

В мире экс-СССР Украина РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы новые профессии на рынке труда в России
Стала известна стоимость отдыха Зеленского в Турции
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Пушков прокомментировал высказывание Порошенко о "сказочной Украине"
Двое моряков скончались на судне "Василий Головнин" по пути в ЮАР