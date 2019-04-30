Стала известна стоимость отдыха Зеленского в Турции

Избранный президент Украины Владимир Зеленский провел вместе с семьей три дня на отдыхе в Турции, в пятизвездочном отеле в поселке Гюверджинлик, в 25 километрах от города Бодрум на побережье Эгейского моря.

Такой отдых мог обойтись Зеленскому с семьей в 30-33 тысячи долларов, включая авиаперелет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в отеле, где жил новый глава Украины.

По словам источника, стоимость президентской виллы в конце апреля, когда еще не начался курортный сезон, составляет примерно 10 тысяч долларов в сутки. В сезон она будет в три раза выше.

На президентских виллах, как рассказали агентству в турецких туристических компаниях, своя отдельная инфраструктура, включая бассейны, персонал, сервис. Руководство отелей прикладывает все усилия, чтобы удовлетворить любое пожелание гостя.



Сотрудники отеля описывают нового президента Украины как "спокойного, простого и симпатичного человека".

Билеты Зеленскому с семьей авиакомпанией Turkish Airlines могли обойтись примерно 2,5-3 тысячи долларов.