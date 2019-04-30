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У соведущего "Вечернего Урганта" Хрусталева отобрали права

ТВ и сериалы
    30.04.2019, 17:25
Текст:   Олег Усков
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Мировой суд Останкинского района столицы сегодня, во вторник, лишил узнаваемого отечественного шоумена, актера, соведущего "Вечернего Урганта" Дмитрия Хрусталева водительских прав.

Как уточнено РИА Новости, санкции комик подвергся за отказ пройти тест на алкоголь.

Прав на управление транспортным средством названный лишен на полтора года. Кроме того, юморист подвергнут и административному наказанию в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей, - огласила приговор судья Анна Болотникова.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Как следует из протокола, Mercedes ведущего был остановлен инспектором на Аргуновской улице Москвы 2 апреля. Представителя органов - пояснено - смутило в шоумене "резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке".

Поэтому комику было предложено пройти тест на алкоголь. От чего он отказался. И в результате был отстранен от управления машины. Которую направили на спецстоянку.

Телеведущий ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД - его штрафовали.

Хрусталеву сорок лет. Родился в Ленинграде. КВНщик. Помимо "Урганта", участник шоу Comedy Club и Comedy Woman.

Снялся в фильмах и сериалах "Мечты Алисы", "Самый лучший фильм 2", "Беременный", "Служебный роман. Наше время", в дилогии "Одноклассницы", "Черновике" и "Заповеднике". Озвучивал мультфильмы.

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