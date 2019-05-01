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01.05.2019 11:35
Рубрика: ПДД

На российских дорогах появились новые дорожные знаки

Текст: Николай Грищенко

В российских регионах появятся новые дорожные знаки, так как с 1 мая в стране начал действовать новый ГОСТ. Теперь муниципалитеты получили право устанавливать на дорогах знаки уменьшенного размера или новые дорожные знаки. При этом новый стандарт носит рекомендательный характер и не отменяет прежний ГОСТ.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

По замыслу разработчиков документа, знаки уменьшенного размера сделаны для того, чтобы не портить вид улиц - особенно в исторических и туристических центрах городов. Размер знаков уменьшится с минимального - 60 сантиметров до 50 и 40 сантиметров. Нововведение связано с тем, что из-за большого размера дорожные знаки зачастую ограничивают видимость и тем самым засоряют городскую среду, а также мешают ориентировке водителей.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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"При выборе типоразмера дорожного знака необходимо учитывать геометрические особенности улиц и дорог, зону видимости, погодные и другие условия, чтобы обеспечить видимость знаков и их считывание на достаточном расстоянии", - говорится в документе.

Предполагается, что при движении со скоростью до 60 километров в час уменьшенные знаки будут заметны на дорогах. Устанавливать уменьшенные знаки можно будет только на нескоростных улицах, кварталах исторической застройки или в центре города. На автотрассах размер знаков останется прежним.

Кроме того, на дорогах предлагается устанавливать новые знаки "Выделенная полоса трамвая", "Диагональный пешеходный переход", "Знак запрета въезда на перекресток в случае затора", а также "совмещенные", в поле которых имеется не только привычное изображение, но и дополнительная информация - она ранее указывалась в информационной табличке под знаком.

Фото: iStock
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ГОСТ также вводит знаки на фасадах зданий, которые устанавливаются параллельно дороге. Нововведение призвано облегчить жизнь пешеходам и освободить тротуары от столбов, но эксперты высказывают мнение, что нагрузка на водителей возрастет, так как им придется смотреть не вперед на дорогу, а в боковое окно в поисках нового знака.

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#ПДД