Президент снял с должности начальника столичного управления ГИБДД

Президент подписал указ, которым освободил начальника управления ГИБДД ГУ МВД России Виктора Коваленко от занимаемой должности.

Напомним, что месяц назад Виктор Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию. Чем это вызвано - понять трудно. Виктору Коваленко сейчас 53 года. Начальником столичного ГИБДД он стал в марте 2015 года. В ноябре 2016-го ему было присвоено звание генерал-майора полиции. Под его руководством еще в 2017-м столичное управление ГИБДД было признано лучшим подразделением полиции в России. В 2018 году Коваленко был признан лучшим начальником, и его портрет висит на доске почета в МВД.

За время его службы на этом посту так называемый социальный риск от ДТП в Москве - то есть количество погибших на 10 тысяч населения - снизился до четырех. То есть до того результата, который обозначен Стратегией безопасности дорожного движения и достигнуть которого предполагается к 2024 году. Таким образом Москва стала самым безопасным регионом в России по части аварийности. И это при регулярном росте количества транспорта.

Примечательно, что после Сергея Казанцева начальники столичного ГИБДД долго на месте службы не задерживаются. А новому начальнику, когда его назначат, предстоит буквально неподъемная работа: при достигнутых сейчас показателях аварийности снизить их еще больше. При этом, надо понимать, что все инструменты и методы, которые могли бы принести быстрый эффект, уже исчерпаны.