Президент снял с должности начальника столичного управления ГИБДД

Напомним, что месяц назад Виктор Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию. Чем это вызвано - понять трудно. Виктору Коваленко сейчас 53 года. Начальником столичного ГИБДД он стал в марте 2015 года. В ноябре 2016-го ему было присвоено звание генерал-майора полиции. Под его руководством еще в 2017-м столичное управление ГИБДД было признано лучшим подразделением полиции в России. В 2018 году Коваленко был признан лучшим начальником, и его портрет висит на доске почета в МВД.
За время его службы на этом посту так называемый социальный риск от ДТП в Москве - то есть количество погибших на 10 тысяч населения - снизился до четырех. То есть до того результата, который обозначен Стратегией безопасности дорожного движения и достигнуть которого предполагается к 2024 году. Таким образом Москва стала самым безопасным регионом в России по части аварийности. И это при регулярном росте количества транспорта.
Примечательно, что после Сергея Казанцева начальники столичного ГИБДД долго на месте службы не задерживаются. А новому начальнику, когда его назначат, предстоит буквально неподъемная работа: при достигнутых сейчас показателях аварийности снизить их еще больше. При этом, надо понимать, что все инструменты и методы, которые могли бы принести быстрый эффект, уже исчерпаны.