Путин поздравил нового императора Японии

Президент России направил поздравления императору Нарухито по случаю вступления на престол.

"За последнее время отношения между нашими странами получили значительное развитие", - констатировал Владимир Путин. Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог, взаимодействуют в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки, отметил он.

Российский лидер уверен, что наращивание сотрудничества в различных областях отвечает коренным интересам народов России и Японии, идет в русле упрочения международной стабильности и безопасности.

Путин пожелал императору Японии крепкого здоровья, благополучия и успешного многолетнего правления на благо жителей страны.

Напомним, накануне президент России направил телеграмму почетному императору Японии Акихито.