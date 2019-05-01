Пасхальный поезд проедет по городам России

Открывшийся в пасхальное воскресенье XVIII Московский Пасхальный фестиваль отправился на поезде по городам России. За три дня Валерий Гергиев с Симфоническим оркестром Мариинского театра успели дать два концерта в Казани, выступить в Перми и Екатеринбурге, а сегодня пасхальный поезд прибыл в Омск.

Как известно, в этом году поезд Московского Пасхального фестиваля пройдет по 20 городам России. Маршрутов намечено два: один по Уралу, Татарстану и Сибири, второй - по центральным регионам России (Воронеж, Рязань, Курск, Тула, Смоленск). Второй маршрут развернется уже после Дня Победы, который по традиции Валерий Гергиев отмечает в Москве выступлением Мариинского оркестра с Денисом Мацуевым на Поклонной горе. В этом году 9 мая состоится и московский дебют Приморской сцены Мариинского театра. В Концертном зале "Зарядье" покажут постановку "Царской невесты" Николая Римского-Корсакова из Владивостока.

А пока поезд с музыкантами продвигается по Сибири. Для пасхального состава рассчитан специальный график движения, тонко встроенный в расписание российских железных дорог, в самом составе - 17 вагонов: отдельные вагоны предоставлены Гергиеву и музыкальным инструментам, предусмотрены два вагона-ресторана и три вагона-душевых. Первой остановкой поезда была Казань, где музыканты дали два концерта в Большом концертном зале имени С. Сайдашева: в дневной программе прозвучали Седьмая симфония Антона Брукнера и Прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Клода Дебюсси. В вечерней программе исполнялись сочинения Николая Римского-Корсакова ("Шехеразада) и Модеста Мусоргского ("Рассвет на Москве-реке"), Четвертая ("Итальянская") симфония Феликса Мендельсона.

На следующий день музыканты выступили на Урале: днем - в Пермской филармонии (в программе сочинения Чайковского, Моцарта, Мендельсона), вечером - в Екатеринбурге в Свердловской филармонии, где прозвучали Седьмая симфония Брукнера, "Рассвет на Москве-реке" Мусоргского, Прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Дебюсси.

Сегодня пасхальный поезд прибыл в Омск. В зале Омской филармонии будут сыграны два концерта. В программах - русская музыка: Мусоргский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Прокофьев. А завтра, в свой день рождения, Гергиев будет выступать в Кемерово, где встретится с юной публикой, будущими журналистами.

Между тем

В Москве в эти дни проходят Хоровая и Звонильная программы Пасхального фестиваля.

2 мая в 14 часов в Храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами (Б. Серпуховская, 24) выступит Хор мальчиков и юношей хорового училища имени А.В. Свешникова. Вход свободный.

2 мая в 19 часов в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла (Старосадский пер, 7/10) выступит Эстонский национальный мужской хор (Таллин). Вход свободный.

3 мая в 14 часов в Храме Священномученика Климента папы Римского (Пятницкая ул., 26, стр.2) выступит Патриарший хор храма Христа Спасителя. Вход свободный.

4 мая в 14 часов в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот выступит Хор мальчиков и юношей хорового училища имени А.В. Свешникова. Вход свободный.

4 мая в 14 часов в Храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами (Б. Серпуховская, 24) выступит Московский областной хор им. А.Д. Кожевникова. Вход свободный.

5 мая в 14 часов в Храме Преподобного Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря (Петровка, 28/2) выступит камерный хор "Нижний Новгород". Вход свободный.

Колокольные звоны:

2 мая в Калуге (в 12.45 в Храме Рождества Богородицы (Никитской), в 13.15 в Свято-Георгиевском соборе, в 13.45 в Храме Успения Богородицы "за верхом");

3 мая в Москве (в 14 часов в Соборе Казанской иконы Божией Матери на Красной площади, в 15 часов в Заиконоспасском монастыре (Никольская, 7/9);

4 мая в 12 часов в Сергиевом Посаде в Троице-Сергиевой Лавре;

5 мая в Петербурге (в 12 часов в Храме Федоровской иконы Божией Матери, в 17 часов в Петропавловском соборе), в Хельсинки, в Москве (в 13 часов в Храме святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО (Лобачевского, 27), в 15 часов в Высоко-Петровском монастыре (Петровка 28/2).