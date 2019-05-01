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01.05.2019 23:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге арестовали капитана затонувшего катера

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на два месяца арестован мужчина, находившийся 27 апреля за штурвалом катера, который затонул у Канонерского острова.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России, мужчине вменяют нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Названа причина крушения катера в Финском заливе

Напомним, на борту прогулочного катера находились девять человек. У Канонерского острова на судне заглох двигатель. Катер быстро наполнился водой и затонул. Пассажиры и члены экипажа имели несколько минут, чтобы подготовиться к крушению.

Выяснилось, что спасательных жилетов всего восемь. Одному человеку жилета не досталось. Этот пассажир считается пропавшим без вести.

Восемь человек спасатели подняли с водной поверхности и госпитализировали. Одна из пассажирок судна скончалась в больнице.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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