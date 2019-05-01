В Петербурге арестовали капитана затонувшего катера

В Петербурге на два месяца арестован мужчина, находившийся 27 апреля за штурвалом катера, который затонул у Канонерского острова.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России, мужчине вменяют нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека.

Напомним, на борту прогулочного катера находились девять человек. У Канонерского острова на судне заглох двигатель. Катер быстро наполнился водой и затонул. Пассажиры и члены экипажа имели несколько минут, чтобы подготовиться к крушению.

Выяснилось, что спасательных жилетов всего восемь. Одному человеку жилета не досталось. Этот пассажир считается пропавшим без вести.

Восемь человек спасатели подняли с водной поверхности и госпитализировали. Одна из пассажирок судна скончалась в больнице.