У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга

Врачи обследовали российскую журналистку Викторию Иванову, которая была избита полицейскими во время беспорядков в Париже. У нее диагностированы сотрясение мозга, а также ушибы левого плеча и предплечья.

"Ушиб и гематома левых плеча и предплечья, сотрясение мозга из-за нападения в ходе манифестации", - приводит РИА Новости выписку из парижского госпиталя. Девушке рекомендовано лечение.

Напомним, репортер агентства Виктория Иванова пострадала во время съемки на смартфон первомайской манифестации в Париже, которая переросла в беспорядки. От разгонявших хулиганов полицейских досталось и другим гражданам. При этом стоит отметить, что журналистка была в каске с надписью Pressa и со специальной повязкой на рукаве.

Ранее МИД РФ призвал власти Франции расследовать инцидент с избиением россиянки во время исполнения служебных обязанностей.