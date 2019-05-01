Украина выразила протест против упрощения получения гражданства РФ

Киев выразил Москве официальный протест по поводу упрощения процедуры получения паспортов РФ гражданами Украины, проживающими на отдельных территориях Донбасса. В заявлении украинского МИД говорится о требовании "безотлагательно отменить все противоправные решения" и "устранить их негативные последствия".

В свою очередь замглавы министерства по вопросам "временно оккупированных" территорий Украины Юрий Грымчак выдвинул инициативу по лишению жителей Донбасса, которые получат российские паспорта, гражданства Украины. Он объяснил это предложение тем, что по конституции страны граждане могут иметь только одно гражданство, отмечает РИА Новости.

Напомним, решение об упрощенной процедуре выдачи паспортов жителям ЛНР и ДНР президент РФ Владимир Путин объяснил чисто гуманитарными причинами. Более того, российский лидер заявил, что рассчитывает договориться с новым главой Украины Владимиром Зеленским по вопросу об общем гражданстве, если об этом пойдет речь. Путин указал на общность русского и украинского народов.