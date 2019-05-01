Новости

Месси забил 600-й мяч в составе "Барселоны" 01:04
Пушков оценил последствия увольнения британского министра обороны 00:49
Украина выразила протест против упрощения получения гражданства РФ 01.05.2019
В Петербурге арестовали капитана затонувшего катера 01.05.2019
У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга 01.05.2019
Захарова об увольнении главы британского МО: Гениально, хотя и поздно 01.05.2019
Москвичи установили очередной рекорд на Всероссийской олимпиаде школьников 01.05.2019
Видео: Ошеломительные кадры разрушительного торнадо в Румынии 01.05.2019
В Британии министром обороны стала женщина 01.05.2019
В Павильоне МЦД открылась площадка проекта "Музыка в метро" 01.05.2019
Собянин: Пожарно-спасательные мотогруппы будут патрулировать Москву 01.05.2019
Под Костромой от взрыва снаряда на даче погиб мужчина 01.05.2019
Кузнецова взяла на контроль ситуацию со сбежавшей из интерната девочкой 01.05.2019
В МИД призвали Париж расследовать нападение на российскую журналистку 01.05.2019
Брод отреагировал на избиение журналистки РИА Новости в Париже 01.05.2019
Стало известно, куда чаще всего ездят на каршеринге в Москве 01.05.2019
Минск осудил попытку неконституционного захвата власти в Венесуэле 01.05.2019
Заработал инновационный энергоблок Нововоронежской АЭС-2 01.05.2019
Путин освободил от должности главу МВД Ингушетии 01.05.2019
Россия и Австрия смогут избегать двойного налогообложения 01.05.2019
В Башкирии погиб водитель упавшего в реку автомобиля 01.05.2019
На Украине снизили цену на газ для населения 01.05.2019
Роман Широков покинул московское "Динамо" 01.05.2019
Владимир Путин смягчил требования к госзакупкам в сфере культуры 01.05.2019
Путин дал чиновникам полгода на продажу наследуемых зарубежных активов 01.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
01.05.2019 23:50
Рубрика: В мире

Украина выразила протест против упрощения получения гражданства РФ

Киев выразил Москве официальный протест по поводу упрощения процедуры получения паспортов РФ гражданами Украины, проживающими на отдельных территориях Донбасса. В заявлении украинского МИД говорится о требовании "безотлагательно отменить все противоправные решения" и "устранить их негативные последствия".

Фото: Александр Река/ТАСС
В МВД прокомментировали указ Путина по гражданству для украинцев

В свою очередь замглавы министерства по вопросам "временно оккупированных" территорий Украины Юрий Грымчак выдвинул инициативу по лишению жителей Донбасса, которые получат российские паспорта, гражданства Украины. Он объяснил это предложение тем, что по конституции страны граждане могут иметь только одно гражданство, отмечает РИА Новости.

Напомним, решение об упрощенной процедуре выдачи паспортов жителям ЛНР и ДНР президент РФ Владимир Путин объяснил чисто гуманитарными причинами. Более того, российский лидер заявил, что рассчитывает договориться с новым главой Украины Владимиром Зеленским по вопросу об общем гражданстве, если об этом пойдет речь. Путин указал на общность русского и украинского народов.

РФ думает об упрощенном порядке предоставления паспортов для всех граждан Украины
В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ
У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга
В России появились новые дорожные знаки
Лондонский суд приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы
Пригожин и директор Алсу прокомментировали ее участие на "Евровидении"