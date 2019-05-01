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01.05.2019 11:38
Рубрика: Власть

Захарова: Заявление Помпео о бегстве Мадуро было фейком

Текст: Юрий Когалов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "фейком" заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро из-за попытки госпереворота собирался покинуть страну, а российская сторона убедила его остаться. По ее мнению, эти слова являются частью информационной войны, которую ведет Вашингтон.

"Вашингтон делает все, чтобы деморализовать армию Венесуэлы и использует фейки как часть информационной войны", - заявила Захарова телеканалу CNN.

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Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса отреагировал точно так же. "Фейковые новости - это очень грустный способ согласиться с тем, что переворот, который вы поддержали, провалился ​​​... опять. В правительстве США должны вспомнить про дипломатию", - написал министр в Twitter.

Напомним, во вторник в Венесуэле была предпринята попытка государственного переворота. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо в очередной призвал свергнуть законного президента Николаса Мадуро (о начале финальной фазы "Операции свобода" он регулярно заявляет с марта месяца), а группа военных перекрыла транспортную развязку неподалеку от авиабазы в Каракасе. Как впоследствии заявил министр обороны Владимир Падрино Лопес, большая часть солдат была приведена туда обманным путем и затем вернулась в расположение своих частей.

В МИД РФ призвали радикальную оппозицию южноамериканской страны отказаться от насилия и беспорядков и решать проблемы за столом переговоров.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Южная Америка Венесуэла Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле
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