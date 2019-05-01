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01.05.2019 05:20
Рубрика: В мире

Мадуро обвинил оппозиционера Лопеса в очередной попытке госпереворота

Новую попытку госпереворота в Венесуэле возглавил сбежавший из-под стражи оппозиционер Леопольдо Лопес. Об этом заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро. Он назвал лидера партии "Народная воля" убийцей и фашистом.

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Лопес в 2015 году был приговорен к 13 годам и 9 месяцам тюрьмы за организацию антиправительственных манифестаций. В 2017 году оппозиционер был переведен под домашний арест.

Напомним, 30 апреля Хуан Гуайдо призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. После этого в Каракасе и других городах Венесуэлы прошли антиправительственные выступления.

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В ходе столкновений пострадали не менее пяти военных. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. "Оппозиция хочет эскалации насилия, чтобы ввергнуть страну в гражданскую войну. Но они потерпели крах, поскольку народ хочет мира", - подчеркнул Мадуро.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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