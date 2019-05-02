Глава минобороны Британии уволен за "длинный язык"

Глава британского министерства обороны Гэвин Уильямсон, известный своими антироссийскими высказываниями, был уволен за "длинный язык". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй освободила его от должности "в связи с утратой веры в его способность занимать свой пост".

Речь идет об утечке секретных данных о сотрудничестве британцев с китайской компаний Huawei, о котором шла речь на заседании Совета национальной безопасности Великобритании. В письме Мэй, распространенном ее канцелярией, говорится о том, что это произошло по вине министра обороны, а в ходе завершившегося расследования "никакой другой заслуживающей доверия версии событий, объясняющей эту утечку, обнаружено не было", сообщает The Guardian.

Издание раскрыло детали увольнения министра. Терезе Мэй сотрудники ее канцелярии рассказали подробности об утечке, которые она сочла "убедительным" доказательством причастности к ней Уильямсона. Позднее министра обороны вызвали в офис палаты общин, где Мэй представила ему доказательства должностного проступка и предложила Уильямсону уйти в отставку, а когда он отказался, немедленно уволила его.

Его сменит в должности первая в Великобритании женщина-министр обороны Пенни Мордаунт, которая до этого возглавляла правительственное управление по вопросам равенства, отвечающее, в то числе, за "права ЛГБТ". Она была государственным министром вооруженных сил с 2015 по 2016 год.

Заседание британского Совбеза состоялось 23 апреля и уже на следующий день газета The Daily Telegraph сообщила, что на этом секретном совещании Тереза ​​Мэй согласилась разрешить китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei помочь построить новую британскую сеть 5G, несмотря на опасения, высказанные министрами ее кабинета на встрече.

Лейбористская партия потребовала провести расследование, и 25 апреля Доминик Грив, который возглавляет парламентский комитет по разведке и безопасности, заявил, что утечка данной конфиденциальной информации в прессу "вызывает глубокую тревогу". Министр внутренних дел Саджид Джавид сказал, что для любого министра "абсолютно неприемлемо" публиковать конфиденциальную информацию.

Гэвин Уильямсон и министр иностранных дел Джереми Хант отрицали, что они несут ответственность за утечку секретной информации. Уильямсон сказал, что ни он, ни кто-либо из его команды "не разглашали информацию с заседания Совета национальной безопасности".

26 апреля министр канцелярии правительства сэр Марк Седвилл сказал, что членам правительства, которые присутствовали на заседании СНБ, необходимо признаться или отрицать тот факт, что они стоят за утечкой. 27 апреля появились сообщения о том, что члены кабинета министров будут вызваны на собеседование в рамках официального расследования. Сообщалось, что министрам и их помощникам были предоставлены анкеты для заполнения, в которых они должны были объяснить, где они находились в ближайшие часы после заседания Совбеза. В итоге 1 мая Гэвин Уильямсон был уволен с поста министра обороны после расследования факта утечки, проведенного канцелярией Мэй.

Тем временем политики в Альбионе призвали правоохранительные органы выяснить, подпадает ли утечка данных с секретного совещания в СМИ под разряд уголовного преступления и должен ли Уильямсон нести судебную ответственность за свой проступок. Так, заместитель председателя либерально-демократической партии Джо Суинсон призывает полицию расследовать утечку и является ли она нарушением Закона об официальных секретах. Сам Гэвин Уильямсон отрицает, что стоит за утечкой информации. Уильямсон подтвердил, что разговаривал с обозревателем Стивеном Суинфордом из Daily Telegraph по телефону в течение 11 минут в день утечки. Но он отрицает, что раскрыл то, что произошло на заседании Совета национальной безопасности, когда корреспондент попросил его рассказать о сотрудничестве с Huawei.

Депутат от оппозиционной лейбористской партии Ниа Гриффит, теневой министр обороны, также настаивает на полицейском расследовании. "Тори находятся в хаосе и неспособны решить свой собственный кризис, - заявила Гриффит. - Полиция должна срочно провести расследование". Сама Тереза Мэй считает дело "закрытым" и не видит необходимости в полицейском расследовании.

Между тем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала увольнение Уильямсона, заметив, что решение премьер-министра Великобритании "гениально", но запоздало. "Мы вот давно утратили веру в способность Гэвина Уильямсона занимать пост, - написал Захарова в своем Facebook. Она напомнила, что Уильямсон - "тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что "Россия должна отойти и заткнуться".