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01.05.2019 22:53
Рубрика: Власть

Захарова об увольнении главы британского МО: Гениально, хотя и поздно

Решение уволить министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона вызвало ироничную реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Комментируя увольнение, причиной которого стала "утрата веры в способность" чиновника "занимать пост", она отметила, что решение премьер-министра Великобритании "гениально", но запоздало.

"Мы вот давно утратили веру в способность Гэвина Уильямсона занимать пост", - подчеркнула Захарова в своем Facebook.

Захарова сравнила главу британского минобороны с героем бондианы

Она напомнила, что уволенный чиновник - "тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что "Россия должна отойти и заткнуться".

В марте провокационные заявления Гэвина Уильямсона российское Минобороны назвало "риторикой базарной хабалки", демонстрирующей "крайнюю степень его интеллектуальной импотенции". Глава МИД Сергей Лавров был более дипломатичен. Он предположил, что британскому министру хочется войти в историю какими-то громкими заявлениями, но "может, образования не хватает".

Отметим, что Уильямсона на посту главы минобороны сменила женщина.

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