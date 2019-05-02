Киев пригрозил получающим российские паспорта

Лишать жителей ДНР и ЛНР украинского гражданства за получение российских паспортов призвал замминистра по делам "оккупированных территорий" Юрий Грымчак. Об этом он заявил в эфире украинского "5 канала".

По его словам, конституция Украины не позволяет иметь двойное гражданство, поэтому те, кто "получает или станет получать гражданство РФ, могут потерять гражданство Украины". По мнению Грымчака, выдача российских паспортов облегчит жизнь ополченцам ДНР и ЛНР. 1 мая МИД Украины выразил протест Москве, требуя немедленно прекратить выдачу российских паспортов населению ДНР и ЛНР.

При этом депутат украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что получение жителями Донбасса российских паспортов - это не проблема для Киева, а только попытка помочь тамошнему населению, где многие, особенно пенсионеры, оказались в безвыходной ситуации, поскольку Украина им ничего не дает, и они вынуждены искать возможность прожить везде. Рабинович призвал Киев снять блокаду в ДНР и ЛНР, чтобы была возможность наладить диалог.

Процесс получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР был упрощен 24 апреля. Центр выдачи российских паспортов в упрощенном режиме для жителей ДНР работает в тестовом режиме в Неклиновском районе Ростовской области, а для жителей ЛНР - в городе Новошахтинск Ростовской области.