Мадуро рассказал о победе мира в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что венесуэльцы обеспечили мир в стране. Глава государства отметил, его удалось обеспечить благодаря достоинству и сознательности народа Боливарианской республики.

По словам Мадуро, все военное руководство объявило о полной верности народу, конституции и родине. Ранее лидер страны призвал граждан к "максимальной мобилизации".

В Венесуэле накануне прошли первомайские демонстрации как сторонников правительства Мадуро, так и его противников. Оппозиционеры попытались завершить их "Операцию свобода", а чависты вновь заявили о своем единстве и готовности защитить родину перед сохраняющейся угрозой мятежа. "Я слежу за прекрасным маршем нашего рабочего класса", - написал президент в Twitter.

Напомним, 30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных свергнуть режим законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.