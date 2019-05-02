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02.05.2019 12:10
Рубрика: Экономика

Новак заявил о выполнении в апреле сделки ОПЕК+

Текст: Александра Воздвиженская
В апреле Россия в рамках глобальной сделки по регулированию добычи нефти исполнила обязательства в полной мере. Так, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что в конце апреля сокращение добычи к уровням октября прошлого года составило 229 тысяч баррелей в сутки без учета СРП (соглашение о разделе продукции, регулирует добычу полезных ископаемых консорциумом с иностранцами на территории России), а с учетом СРП - 223 тысячи баррелей.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В рамках ОПЕК+ Россия обязалась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки к октябрю. "В мае 2019 года Россия сохранит добычу на оговоренном уровне", - сказал Александр Новак.

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Россия сокращала нефтедобычу в течение января-марта этого года, до того в течение полугода добыча наращивалась, также в рамках оговоренных условий сделки с другими участниками ОПЕК+. Ожидается, что в конце мая пройдет встреча на уровне министров стран-членов альянса, после чего стороны могут принять решение скорректировать добычу для поддержания баланса спроса и предложения на мировом рынке и стабильности цен.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Цена на нефть
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