Овечкин и Кузнецов присоединились к хоккейной сборной

В сборной России по хоккею, которая готовится к двум заключительным матчам Евротура в чешском Брно, пополнение. Сегодня в расположение команды Ильи Воробьева прибыли четверо хоккеистов, представляющих клубы НХЛ.

Главное внимание, разумеется, приковано к звездным форвардам - сборную пополнили нападающие "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Также к национальной команде присоединились защитники Дмитрий Орлов ("Вашингтон") и Никита Зайцев ("Торонто"). Как сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России, все четверо с завтрашнего дня будут работать по расписанию сборной.

Впрочем, это не означает, что мы увидим данных игроков на льду во время матчей чешского этапа Евротура. Практически наверняка в бой их бросать не станут, а команда сыграет примерно в том же составе, что и на вынесенном матче со Швецией. В нем, напомним, россияне накануне уступили со счетом 4:6. После Евротура у сборной будет еще несколько дней для подготовки к чемпионату мира, который пройдет в этом году в Словакии. Ну а тренерский штаб после матчей с Финляндией и Чехией сформирует заявку на турнир.

Напомним, что в прошлом году Овечкин, Кузнецов и Орлов не участвовали в чемпионате мира, поскольку они помогали "Вашингтону" завоевать первый Кубок Стэнли в истории клуба. Но повторить успех "столичные" не смогли, проиграв уже в первом раунде нынешнего плей-офф "Каролине".