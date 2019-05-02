Пушков оценил последствия увольнения британского министра обороны

Уволенный премьер-министром Великобритании министр обороны Гэвин Уильямсон полностью провалился на своем посту, но замену ему в Соединенном Королевстве будет найти легко - русофобов там предостаточно. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Глава Минобороны Британии Уильямсон отправлен Мэй в отставку в связи "с утратой веры в его способность занимать пост". Т.е. полностью провалился", - констатировал сенатор в своем Twitter.

Однако "невелика потеря", добавил Пушков. По его мнению, отставленный чиновник исповедовал "примитивно-агрессивный стиль", а в его активе были лишь нападки на Россию".

"А таких в Лондоне пруд пруди", - иронично добавил Пушков.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в России раньше, чем в Британии, "перестали верить в способность Уильямсона справляться со своими обязанностями". Поэтому решение Мэй хоть и гениальное, но запоздалое.

Место главы минобороны Соединенного Королевства впервые в истории заняла женщина - Пенни Мордонт. СМИ уже нашли ее антироссийские цитаты. В частности, она называла Москву "угрозой мировому порядку".