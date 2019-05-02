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02.05.2019 10:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Юрий Башмет привез в Ярославль две мировые премьеры

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: Ирина Штольба

В Ярославской области открылся XI Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета, который продлится до 9 мая.

Майские праздники для ярославцев уже одиннадцатый год подряд включают в себя и праздник музыкальный. Впрочем, не только для ярославцев. Нынешней весной, отличившейся длинными выходными в начале мая, это особенно очевидно.

Фото: Александр Шапунов
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- За неделю до нашего приезда в Ярославле закончились все номера во всех гостиницах, из-за чего некоторые музыканты вынуждены были разместиться за пределами города, - рассказал на пресс-конференции по случаю открытия фестиваля директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко. - Даже среди наших друзей и знакомых беспрецедентное количество людей решили приехать в эти дни в Ярославль и города области.

По словам директора регионального департамента культуры Марины Васильевой, билеты на многие концерты были раскуплены еще в начале апреля. Что и понятно: программа опять обещает много приятных и неожиданных сюрпризов. Как рассказал Дмитрий Гринченко, он и маэстро Башмет каждый год садятся и обсуждают, "что бы такое сделать, чего на фестивале еще не было". Итогом они остались довольны, а значит, порадуют концерты и публику.

Например, в этом году любители музыки увидят в Ярославле сразу четыре музыкально-литературные композиции - с участием пяти драматических актеров. Настоящим потрясением и счастьем для публики стало чтение Михаилом Ефремовым в первый фестивальный день "Слова о полку Игореве" - "в партнерстве" с музыкой известного современного композитора Александра Чайковского. Юрий Башмет назвал эту ораторию огромной удачей автора, поскольку подобное "никогда и никем в мире не делалось".

- Это очень гармоничное сочетание инструментов, которые, казалось бы, не могут гармонировать. А здесь это высочайший пилотаж. На сцене одновременно находятся симфонический оркестр и оркестр народных инструментов. И родились совершенно новые голоса, новые тембры. Это очень красивая музыка, - оценил работу композитора прославленный альтист.

Фото: Пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева
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В последующие дни фестиваля Константин Хабенский и Ольга Литвинова вместе с оперными певцами "покажут" "Евгения Онегина", Евгений Миронов и камерный ансамбль "Солисты Москвы" - концерт-спектакль "Ван Гог. Письма к брату", Григорий Сиятвинда прочитает "Моцарта и Сальери" под музыку… Моцарта и Сальери.

При этом "Евгения Онегина" ярославцы десять лет назад уже видели (премьера состоялась в городе на Волге), но организаторы музыкального смотра намеренно включили композицию в программу-2019, чтобы зрители могли сравнить, "что было и что стало".

- Этот проект каждый год обрастал новыми подробностями, декорациями и костюмами, поэтому он уже совершенно новый, не тот, который видели ярославские зрители. Хотя и музыка, и тексты в большинстве своем сохранились, но это все превратилось в полноценный спектакль. Мы посчитали необходимым показать, как проект, зародившийся на этой земле, развивался и к чему пришел за эти 10 лет, - пояснил руководитель РКА.

Фото: Московская государственная академическая филармония
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Как обычно, не обойдется фестиваль без премьер, причем мировых. Одна - кантата лауреата "Золотой маски" и молодежных композиторских конкурсов Алексея Сюмака на стихи Александра Блока "Двенадцать". Вторая - сочинение сооснователя клуба молодых композиторов Московской консерватории Армана Гущяна для альта, ударных и струнного оркестра. В концертном агентстве рассчитывают, что оба произведения станут фестивальными "прорывами".

Среди приехавших в Ярославль артистов - завоевавшие мировую известность коллективы и музыканты: барочный ансамбль "Il Gardellino" из Бельгии, Мюнхенский камерный оркестр, мужской хор "А Филетта" с Корсики, испанский брасс-ансамбль "Spanish Drass", "первая труба мира" Сергей Накаряков, Надеж Роша (виолончель, Швейцария), Дэвид Бисмут (фортепиано, Франция).

Традиционно концерты фестиваля состоятся не только в Ярославле, но и в других городах и поселках области: Рыбинске, Гаврилов-Яме, Тутаеве, Данилове, поселке Некрасовское, любимом маэстро Башметом Мышкине ("мне там нравится все: и музеи, и частушки, и люди"). Впервые музыканты мирового уровня посетят поселок Пречистое.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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А еще 85 человек из разных регионов страны приедут в Ярославль на две международные фестивальные академии: проводимые в третий раз мастер-классы по медным духовым инструментам и открываемую впервые академию Барокко - по специальностям скрипка, виолончель, флейта, гобой, клавесин и вокал. Причем юные музыканты и их педагоги прибудут не только из сравнительно близко расположенных к Ярославлю городов, но даже из Екатеринбурга и Новосибирска. Обе академии проведут участники фестиваля - звезды мирового исполнительского искусства.

- В первый год проведения фестиваля мне было очень нелегко находиться не в Москве в эти майские дни, - признался Юрий Башмет. - Потому что существуют встречи, в том числе очень важные, я уж не говорю о празднике и друзьях. Существует 9 мая. И так это было трудно в себе побороть! А теперь я не представляю, как это не находиться в это время в Ярославле. И уже с нетерпением жду события, в котором я впервые участвовал именно в этом городе, - шествия Бессмертного полка. Я пережил тогда невероятное эмоциональное потрясение, которое даже трудно объяснить словами. Поэтому портрет деда снова привез с собой.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Персона: Юрий Башмет РГ-Фото
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