У посольства Украины в Москве почтут память погибших в Одессе

В Москве 2 мая пройдет акция в память о погибших в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Акция "Помним" запланирована у здания украинского посольства. Ее проведет движение "Антимайдан".

Акция в Леонтьевском переулке начнется в 15:00. Там соберутся сторонники "антимайдана", чтобы почтить память погибших от рук боевиков-радикалов в Одессе 2 мая 2014 года.

Напомним, пять лет назад, 2 мая 2014 года, в результате погромов и пожара, устроенных проукраинскими националистами, в Одессе погибли 48 человек. Расследование трагедии продолжается до сих пор, а к пятой годовщине трагедии власти так и не смогли указать обществу на виновных и привлечь кого-либо к ответственности.

В самой Одессе митинг памяти жертв проводят на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. С утра там собрались жители Одессы с цветами и фото погибших в трагедии. На Куликовом поле действует специальный режим, граждан пропускают через фильтрационные пункты и проводят досмотр. В 16:00 в городе запланирован митинг скорби, в 19:00 на Греческой площади состоится молебен по погибшим. Митинг националистов запланирован на 18:00. Сообщается об ограничениях для городского транспорта, которые будут проводиться в целях обеспечения общественной безопасности и порядка.