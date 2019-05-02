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02.05.2019 15:44
Рубрика: В мире

Названа дата новых слушаний по делу Ассанжа

Текст: Константин Волков

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне на заседании 2 мая вынес решение, что следующие слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут 30 мая.

Как сообщает ТАСС, расширенные слушания назначены на 12 июня.

Юристы Ассанжа обвинили группу испанцев в шпионаже за ним

Сам Ассанж не присутствовал на заседании, однако общался с судьями по видеосвязи.

Ожидается, что к 12 июня минюст США подготовит окончательную формулировку обвинений, согласно которым Вашингтон требует выдачи Ассанжа.

Днем ранее Королевский суд лондонского района Саутуорк приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за то, что в 2012 году он не явился в суд, выпустивший его под залог 200 тысяч фунтов.

Организация WikiLeaks уже заявила, что намерена бороться за Ассанжа "до победного конца". Митинги в его поддержку прошли сегодня в нескольких городах, в частности - в Лондоне и Берлине.

В мире Европа Великобритания Джулиан Ассанж: история борьбы
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