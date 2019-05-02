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02.05.2019 17:46
Рубрика: В мире

Запуск траурных воздушных шаров в Одессе перерос в стычки с националистами

Текст: Константин Волков

В память о погибших в Одессе 2 мая 2014 года принято каждый год запускать в небо связки черных и белых воздушных шаров. В пятую годовщину трагедии в Одессе люди так же пришли со связками шаров (три черных связки и одна белая, в каждой по 20 шаров). Однако в то же время внутрь оцепления на Куликовом поле в центре города проникли порядка 40 молодых людей с красными воздушными шарами. Они стали выкрикивать "Слава Украине!". Их окружили те, кто собрался почтить память погибших, начались стычки. Полиция наблюдала за происходящим, но не вмешивалась, сообщают журналисты, присутствовавшие на месте событий.
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На Куликовом поле находятся примерно 300 человек, пришедших выразить свое уважение памяти погибших, в основном это пожилые люди.

2 мая 2014 года в результате стычек националистов и сторонников "Антимайдана" погибли порядка 50 человек, большая часть из них сгорели или задохнулись дымом в Доме профсоюзов, еще более 200 пострадали. Виновные до сих пор не найдены.

В мире экс-СССР Украина Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе
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