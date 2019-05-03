"Дизельный скандал" обошелся Volkswagen в 30 млрд евро

Компания Volkswagen за все время "дизельгейта" потеряла 30 миллиардов евро. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

Только в этом году автопроизводителю пришлось направить около одного миллиарда евро на юридические расходы. Сейчас в Германии ведется 60 тысяч судебных процессов в отношении Volkswagen.

Напомним, скандал разразился в 2015 году после обнаружения на машинах Volkswagen программного обеспечения, занижавшего показатели выхлопа дизельных двигателей, что позволяло обойти жесткие экологические нормы США.

Показатель концентрации оксида азота (NOx) в выхлопе у машин в некоторых случаях в 40 раз превышал допустимые значения. Мошенническим программным обеспечением, искажавшим показатели, были оснащены более 11 миллионов авто.

Немецкий производитель в итоге признал себя виновным в мошенничестве и препятствовании правосудию.

В прошлом году по этому делу задержали главу компании Audi Руперта Штадлера. Его обвинили в мошенничестве и участии в рекламной кампании, содержащей заведомо неверные сведения.

В октябре наблюдательный совет концерна Volkswagen принял решение уволить Штадлера.