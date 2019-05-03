Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Эксперты назвали самые дешевые автомобили с "автоматом" 12:32
Зачем нужна Lada Kalina Cross с независимой подвеской 11:08
"Внедорожный" Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры 02.05.2019
Россияне купили более 160 тысяч кроссоверов и внедорожников в 2019 году 02.05.2019
03.05.2019 13:05
Рубрика: Легковые авто

"Дизельный скандал" обошелся Volkswagen в 30 млрд евро

Текст: Юрий Зубко
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Компания Volkswagen за все время "дизельгейта" потеряла 30 миллиардов евро. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

Только в этом году автопроизводителю пришлось направить около одного миллиарда евро на юридические расходы. Сейчас в Германии ведется 60 тысяч судебных процессов в отношении Volkswagen.

Напомним, скандал разразился в 2015 году после обнаружения на машинах Volkswagen программного обеспечения, занижавшего показатели выхлопа дизельных двигателей, что позволяло обойти жесткие экологические нормы США.

Фото: скриншот www.vk.com
В России "серые" Volkswagen пустили под пресс

Показатель концентрации оксида азота (NOx) в выхлопе у машин в некоторых случаях в 40 раз превышал допустимые значения. Мошенническим программным обеспечением, искажавшим показатели, были оснащены более 11 миллионов авто.

Немецкий производитель в итоге признал себя виновным в мошенничестве и препятствовании правосудию.

В прошлом году по этому делу задержали главу компании Audi Руперта Штадлера. Его обвинили в мошенничестве и участии в рекламной кампании, содержащей заведомо неверные сведения.

В октябре наблюдательный совет концерна Volkswagen принял решение уволить Штадлера.

В Россию приехал эксклюзивный Volkswagen Touareg
Конкурент Land Rover Defender от Volkswagen: новые подробности
#Volkswagen