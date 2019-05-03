Эксперты назвали самые дешевые автомобили с "автоматом"

Отечественная Lada Granta является самым доступным на российском рынке автомобилем с автоматической трансмиссией. Купить его в минимальной комплектации с АМТ можно за 536 900 рублей.

На двух следующих местах в этом рейтинге расположились модели японского бренда Datsun, которые, впрочем, производятся в России. Седан on-DO с "автоматом" стоит от 556 000 рублей, хэтчбек mi-DO - от 595 000 рублей.

Следующей в топ-5 стала еще одна отечественная модель - Lada Vesta. За машину с АМТ придется отдать минимум 664 900 рублей. А на пятом месте - седан Renault Logan. Версия с "автоматом" стоит от 707 990 рублей, констатируют эксперты портала "Цена Авто".

Напомним, Lada Granta остается самой дешевой машиной в России - соответствующий рейтинг "РГ" опубликовала накануне. В топ-10 наиболее доступных легковушек входят сейчас 6 моделей отечественного автогиганта, два Datsun и два Renault.