"Российская газета" вновь представляет традиционный рейтинг самых дешевых новых автомобилей, которые продаются в нашей стране.

С момента прошлой публикации - то есть ровно за 4 месяца - наша десятка успела обновиться. В ней уже не пять, а шесть моделей Lada и ни одной китайской машины. Теперь весь топ-10 формируют представители только трех марок, причем родственных. Помимо российского автогиганта, это Renault и бюджетный суббренд того же альянса - Datsun.

Но главное изменение - вновь поднялась верхняя ценовая планка нашей "десятки". Причем существенно. Теперь это 590 900 рублей. Именно столько стоит самая доступная комплектация универсала Lada Largus, занявшего десятое место. А ведь когда мы только начинали вести наш рейтинг, любую представленную в нем модель можно было купить всего за 400 тысяч. Но и цены за три с лишним года выросли очень сильно, и некоторых бюджетных автомобилей на нашем рынке уже нет.

Впрочем, "естественный отбор", кажется закончился. В актуальном топ-10 нет ни одной случайной модели - все действительно продаются и выбывать из товарных линеек не собираются. Последние отсеявшиеся легковушки - седан и хэтчбек Brilliance H230, за которые формально просили 459 900 и 514 900 рублей соответственно. По сути же, эти машины из продажи давно пропали. Что, наконец, и нашло подтверждение на официальном сайте китайского бренда.

Кстати, Brilliance в наш топ-10 больше, пожалуй, не попадет. Судя по тем моделям, которые компания представила на автосалоне в Шанхае, если российская линейка марки и будет обновлена, то отнюдь не "бюджетниками". Есть ощущение, что компания пойдет по пути, проторенному Geely и Haval: лучше предложить потребителю чуть более дорогой продукт, зато более качественный.

Поясним, почему вместо сразу двух моделей Brilliance в десятку вошла лишь одна машина. Просто в январском рейтинге два Renault - седан Logan и хэтчбек Sandero - делили 10-11-е места с абсолютно одинаковыми ценами. Теперь они так же дружно переместились на 7-8-ю позиции. И… подешевели. Причина - прямая скидка в 15 тысяч рублей на эти автомобили 2018 года выпуска. Когда застоявшиеся на дилерских складах машины будут проданы, цены так же синхронно взлетят. Эти же Renault, но 2019 года выпуска сейчас, согласно официальным прайс-листам, стоят не 539 000, а 569 000 рублей. Естественно, речь идет о скромно оснащенных автомобилях с 82-сильным мотором 1.6 и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Кстати, прямые скидки, причем сразу в 30 тысяч рублей, дают и на Lada 4x4. Впрочем, в этом смысле АвтоВАЗ стабилен - дисконт отображается в наших рейтингах с июля 2018-го.

Остальные автомобили предложены потребителям без скидок. Но и цены на них сильно не растут. За 4 месяца, если судить по нашим топ-10, увеличилась стоимость только у двух моделей. Седан Datsun on-DO подорожал в минимальной версии на 14 тысяч рублей, хэтчбек Datsun mi-DO - на 9 тысяч.

Однако мы неслучайно упомянули, что речь идет именно о начальных комплектациях. Ранее "РГ" сообщала, что обновленная Granta во всех типах кузова незаметно подорожала в некоторых версиях на 1-10 тысяч рублей. Но оснащение "минималок" АвтоВАЗ не трогал, а потому и цены на них остались прежними. По крайней мере, пока.

Наконец, напомним читателям о моделях, которых когда-то составляли костяк нашего топ-10 - Ravon. Это уже становится плохим тоном - в каждом выпуске рейтинга упоминать эту узбекскую марку в контексте ее скорого возвращения на российский рынок. Однако за прошедшее время для этого вновь нашелся повод. Вернее - даже три. Во-первых, в марте стало известно, что представительство марки заново получило Одобрение типа транспортного средства на хэтчбек R2. Во-вторых, в апреле узбеки возобновили поставки в Беларусь, с которой у нас общее экономическое пространство. Ну, а в-третьих, СМИ сообщили о том, что сборка Ravon вскоре может начаться на заводе Derways в Черкесске.

Правда, поверить в эту новость крайне сложно, ведь еще недавно сообщалось, что с предприятия вывозится оборудование, а у его владельцев большие финансовые и юридические проблемы. И если уж ориентироваться на слухи, то куда правдоподобнее звучат другие. Ravon могут вернуться в Россию по совсем другим ценам - выше 800 тысяч рублей. В этом случае их появление на нашем рейтинге не отразится.

Итак, полностью топ-10 на данный момент выглядит так:

1. седан Lada Granta - 434 900;

2-3. лифтбек Lada Granta - 451 900 рублей;

2-3. хэтчбек Lada Granta - 451 900 рублей;

4. универсал Lada Granta - 461 900 рублей;

5. седан Datsun on-DO - 480 000 рублей;

6. внедорожник Lada 4x4 - 488 900 (без скидки - 518 900 рублей);

7-8. седан Renault Logan 2018 г.в. - 539 000 рублей;

7-8. хэтчбек Renault Sandero 2018 г.в. - 539 000 рублей.

9. хэтчбек Datsun mi-DO - 545 000 рублей;

10. универсал Lada Largus - 590 900 рублей.

Кстати

"РГ" составляет рейтинги самых доступных автомобилей России с октября 2015 года. Мы используем данные официальных прайс-листов и учитываем лишь прямые скидки производителей.