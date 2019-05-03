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03.05.2019 16:47
Рубрика: Культура

Доисторический янтарь признали подделкой

Текст: Денис Передельский
Фото: Carlos Odriozola / Universidad de Sevilla Фото: Carlos Odriozola / Universidad de Sevilla
Фото: Carlos Odriozola / Universidad de Sevilla

Исследователи из университета Севильи (Испания) провели анализ доисторических иберийских янтарных бус и установили, что они были изготовлены из "поддельного" материала.

Полный отчет о работе представлен в журнале PLoS ONE, а коротко о нем рассказывает EurekAlert.

Фото: The Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University
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Археологи изучили бусы, найденные в двух доисторических местах в Испании: в скальной гробнице в местечке Ла Молина в Севилье, датируемой третьим тысячелетием до нашей эры, и в захоронении в Кова-дель-Гегант близ Барселоны, датируемом вторым тысячелетием до нашей эры.

Ученые использовали инфракрасную спектроскопию и электронный микроскоп. Они изучили химический состав и структуру сердцевин и покрытий шести бусин.

Было установлено, что это не настоящий янтарь. Оказывается, древние иберийцы умели его подделывать. Для этого они брали некое ядро, например, изготовленное из раковины моллюска, и неоднократно покрывали его древесной смолой, вероятно, смолой сосны.

Они использовали технологию, которая позволяла имитировать прозрачность, блеск и цвет янтаря. В тот доисторический период янтарь был относительно редким и пользовался большим спросом.

При этом ученые отмечают, что в тех же захоронениях были найдены не менее дорогие и экзотические по тем временам материалы, такие как слоновая кость, золото и киноварь. Поэтому непонятно, почему люди, способные заполучить столь редкие товары, использовали "альтернативный" янтарь. Кстати, по другой версии, подделки иберийцам могли подсунуть недобросовестные торговцы.

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