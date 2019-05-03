Лукашенко открыл новую взлетную полосу в минском аэропорту

"Все флаги в гости будут к нам" - эти пушкинские строки звучали удачным майским аккомпанементом на церемонии расширения воздушной гавани Беларуси. Высшая эксплуатационная категория 4F присвоена второй взлетно-посадочной полосе в Национальном аэропорту белорусской столицы, на открытии которой 3 мая присутствовал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Она уточняет, что новая рулежная конструкция длиной 3,7 км и шириной 60 м, сооружение которой длилось три года, позволит впредь принимать воздушные суда всех типов без ограничений даже в сложных метеоусловиях.

С техническими ресурсами и особенностями транспортной новинки впервые президент познакомился еще в конце апреля, когда на борту номер один отправлялся с визитом в Пекин. На эту же полосу президентский самолет садился и по возвращении в Минск.

Командир экипажа тогда на вопрос президента честно ответил, что аналогичную по техническому комфорту посадочную магистраль он видел только в Арабских Эмиратах. "Значит, можем", - с гордостью за инженерную мысль белорусских проектировщиков заявил Лукашенко.

Он поблагодарил строителей за масштабное расширение воздушных ворот страны и порекомендовал им готовиться к еще более сложным подвигам. "Белорусы должны у себя в доме делать все своими руками", - констатировал руководитель республики и дал понять, что на открытии новой взлетно-посадочной полосы развитие аэропорта не закончится.

Многое еще предстоит модернизовать в воздушной гавани Беларуси. "Надо весь комплекс еще до ума доводить", - считает Лукашенко, для которого критический элемент, словно в таблице Менделеева, должен обязательно раздвигать границы возможного.

Кстати, по словам министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, до конца текущего года обе полосы аэропорта будут использовать одновременно, а к концу 2020-го специалисты начнут реконструкцию старого полотна, которая может занять еще два-три года.

Президент поручил одновременно организовать удобное железнодорожное сообщение между Минском, индустриальным парком "Великий камень" и аэропортом. Эти вопросы он поручил взять на особый контроль. "Надо посмотреть, чтобы это было разумно. Железную дорогу надо строить быстро, чтобы людям было удобно подъехать", - добавил он.

Александр Лукашенко поинтересовался условиями работы строителей, размерами их заработной платы, подчеркнув, что с увеличением пассажиропотока будет расти и зарплата у работников аэропорта. "Но главное, чтобы было стабильно. Как только будет нестабильно - к нам никто не приедет. Вот это надо помнить", - резюмировал глава государства.