Достроен еще один участок Большой кольцевой линии столичного метро

На юго-западном участке Большой кольцевой линии московского метрополитена завершено строительство тоннеля между станциями "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, это второй построенный тоннель на юго-западном участке нового кольца. Таким образом, перегон между станциями "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект" полностью готов. "В ближайшее время между станциями "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект" строители приступят к устройству верхнего строения пути, а также начнется подготовка к монтажу инженерных систем", - отметил он.

Тоннели между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" готовы на 85%, добавил Хуснулин. А левый тоннель, который идет от станции "Аминьевское шоссе" до площадки у станции "Давыдково" уже пройден на 95%.

Кстати, строит юго-западный участок Большого кольца, включающего станции "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевское шоссе", китайская компания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что готовность Большой кольцевой линии составляет 50%. На ней расположатся 31 станция и два электродепо. Большая кольцевая линия разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию. Ожидается, что ей будут пользоваться до 380 миллионов человек в год.