Зачем нужна Lada Kalina Cross с независимой подвеской

Тест-драйв не задался. Едва мы отъехали от дома, как машину неестественно потянуло вправо, появился чавкающий призвук. Обочина. Аварийка. В ходе осмотра на покрышке левого колеса обнаруживается рваная рана. Запаска в багажнике не подошла: диск упёрся в тормозной механизм… В шинной мастерской сказали, что ждать придётся три часа минимум. Поиски подходящего колеса, перестроение планов…

Через пару дней Kalina Cross с оригинальной подвеской от компании "Автопродукт" была готова к старту. Так получилось, что эти дни в ожидании тест-драйва удалось покататься на универсале Lada Kalina, который оставил коллега, улетев по делам за границу. Другими словами, сравнивать модифицированную "Калину" было с чем, и радовал тот факт, что ощущения были свежими, как апрельский бриз.

Это картинг какой-то!

Перед запуском двигателя нужно быть готовым к тому, что ваши барабанные перепонки напрягутся. К напряжению должны быть готовы и ваши голосовые связки, если вы вдруг захотите что-то сказать вашему собеседнику. Двигатель у этой Lada Kalina Cross стандартный - такой же, как и на заводских "Калинах", но вот система выхлопа установлена другая - она громкая. Очень громкая.

Сначала это может даже понравится, но по мере того, как вы привыкаете к автомобилю, и драйв от управления им постепенно угасает, громовые раскаты начинают вызывать чувство дискомфорта, приходит понимание того, что дальняя дорога может превратиться в настоящее испытание. Точнее, могла: "прямоток" - удел демонстрационной "Калины", которая была у нас на тесте, а к заказу доступна "гражданская", менее громкоголосая версия.

В городском потоке ощутить все преимущества независимой подвески и повышенной жёсткости кузова можно разве что в поворотах - автомобиль в них становится предсказуемым и проходит их уверенно, без расхлябанности. Минимальные крены, прекрасная обратная связь напоминали что-то знакомое, но как будто давно забытое ощущение…

Примерно так же ведёт себя на автодроме картинг-кар или простой велосипед: всё честно, и не нужно быть гением вычислительных операций, чтобы пройти поворот по траектории с заложенными поправками на поведение подвески автомобиля при таких манёврах. Но на прямых машина похожа на вазовскую "классику" с её гуляющим задком. Возможно, что дело в зимней резине Hakkapeliitta 8 размерностью 205/55 R16.

Изменённая кинематика подвески и газонаполненные амортизаторы позволяют расслабиться при езде по "убитым" участкам дороги: понимая, что колесо неизбежно угождает в яму, инстинктивно напрягаешься, но понимаешь, что зря - Kalina Cross, качнув кузовом, проглатывает неровность, позволяя позвонку не испытывать компрессионной нагрузки.

По следам "Паджеро" и "Патриота"

Если говорить о бездорожье, то тут необходимо вспомнить пословицу, которая начинается так: "Дело было не в бобине". Найдя успешную локацию для оценки внедорожных качеств Kalina Cross от "Автопродукта", мы сомневались - справится ли?

До нас там же катались Lada Xray Cross и Vesta Cross, которые благополучно увязли при штурме размытого склона. Не исключаем, что это был какой-то опереточный эффект. Небольшие горки, похожие на останки глиняной вазы, только что в приступе психопатии уничтоженной гончаром прямо на круге, канавки и противопожарные борозды нас не смущали. Манил крутой подъём, который только-только взяли признанные покорители бездорожья - УАЗ "Патриот" и Mitsubishi Pajero… Но кто не рискует, тот дома сидит.

Увеличенный до 210 мм дорожный просвет и наличие самоблокирующего дифференциала винтового типа ещё больше подталкивали на авантюру, а вот забитый грязью и без того не цепкий протектор зимней "Хакки" предлагал ещё раз подумать над планом. Смелость города берёт! Вперёд!

В предвкушении чирка глушителя напрягаешься, но его не происходит, и автомобиль, как супергерой в голливудском блокбастере, так удачно зацепившийся за край скалы, переваливается на простор равнины. Мозг, получивший порцию дофамина, требует продолжения приключений, и в глаза бросается аллейка с перепаханной тропкой, с гребнями свежайшей грязи.

Чем больше погружаешься в анализ, тем меньше шансов согласиться на рискованное дело. И это был не тот случай, когда рацио должен был взять вверх. Хотелось сходу врезаться в суглинок и прогрести по нему до конца препятствия, но колёса делали это с неохотой: они вращались с беззаботной лёгкостью, тем самым заставляя нервничать и проверять дезодорант на эффективность.

Корма из-за диагонального наклона "дороги" предательски пыталась куда-то убежать, из-за чего приходилось забирать больше вправо, оставаясь в миллиметрах от чапыжника. Каждое пройденное препятствие, разумеется, добавляло уверенности и приближало к финальной части вышеупомянутой пословицы: стоило немного замешкаться, воткнуть не ту передачу, как левое колесо Lada Kalina Cross утонуло в каше из нерастаявшего снега, земли, песка и всего, что есть в прибережном грунте "Волги".

Попытка выбраться в раскачку успеха не принесла, подкладывание под колёса сухостоя - тоже, а посильная помощь команды этого тест-драйва оказалась началом пути к стиральной машинке. Ни высокий клиренс, ни самоблок не смогли помочь в этой ситуации, и только громкий надрывный рёв глушителя оказался спасителем - он призвал на помощь неподалёку бороздивших поляну джипперов.

Lada Kalina Cross показала себя на бездорожье с лучшей стороны: сумела пробраться там, где спасовали бы многие кроссоверы, и подарила бесценное чувство уверенности и неожиданный комфорт при езде по буеракам. На секундочку задумываешь, а нужны ли все эти качества при повседневной эксплуатации?

Если вы любитель выехать на пикник подальше от города, съездить за грибочками по дождливой осени, смотаться на рыбалку на близлежащие карьеры, или у вас есть дача, дорога к которой похожа на советскую стиральную доску, то такая Kalina Cross - определённо стоит вашего внимания. Тем более, если вы ратуете исключительно за тюнинг без пластических операций для изменения внешности.

Цена независимости

Основные компоненты пакета доработок включают в себя переднюю рычажную подвеску с подрамником, заднюю независимую подвеску, комплект распорок, винтовой самоблокирующийся дифференциал, глушитель. Цена тюнинг-кита - 48 065 рублей (без учёта стоимости работ по установке), и каждый элемент комплекта можно купить отдельно.

Представители компании рассказали, что на рынке сейчас можно встретить немалое количество подделок под продукцию "Автопродукта", с чем было решено бороться при помощи стикеров с уникальным кодом - его нужно отправить по SMS на указанный на наклейке номер и получить подтверждение подлинности продукта.

Производство расположено в Тольятти. Иначе быть не могло: компания является официальным поставщиком АвтоВАЗа, Lada Image и Lada Sport. К слову, покупатели спортивных моделей от Lada Sport иногда тоже прибегают к услугам компаниия, которая предлагает широкий набор оригинальных компонентов для тех, кому спорта с завода в поведении автомобиля оказалось мало.

Осторожно, спойлеры!

Кроме как на Lada Kalina, "Автопродукт" предлагает киты для других переднеприводных Lada, которые встали на конвейер до Vesta и Xray. Но и для этих моделей в будущем появятся комплекты. Приоритет отдан Lada Vesta, так как большинство решений апробировано в рамках проекта Rally Sprint.

Недавно "Российская газета" сообщала, что компания планирует выпустить полностью независимую подвеску для Lada 4x4, которая, как хочется верить, в корне изменит ощущения от управления этим внедорожником.

Такая Lada Kalina Cross - демонстрация того, как при условии ограниченного бюджета можно изменить свой автомобиль. Большинству хватает заводских решений и настроек, но это всё рамки, а ведь иногда так хочется независимости.