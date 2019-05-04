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Рубрика: Легковые авто

Названы самые продаваемые отечественные автомобили с пробегом

Текст: Юрий Зубко
Фото: Ренат Закиев/РГ Фото: Ренат Закиев/РГ
Фото: Ренат Закиев/РГ

Эксперты "Автостата" провели очередное исследование. На этот раз они выяснили, что в топ-10 лидеров самых популярных отечественных автомобилей с пробегом находятся только модели Lada.

Так, возглавляет этот хит-парад "четырнадцатая" - за три месяца было перепродано 30 тысяч экземпляров таких авто (-8%). Далее идет "семерка" (24 200 штук; -9%), а замыкает тройку лидеров "Приора" (23 500 штук; -4,5%).

На четвертой и пятой строчках оказались "десятка" и "икона" АвтоВАЗа Lada 4x4. Результат первой модели 21 700 экземпляров (-11%), второй - 21 000 (+3%) экземпляров.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Затем идут "двенадцатая" с результатом 16 900 экземпляров, седан Lada Granta -16 900 экземпляров, "пятнадцатая" - 16 300 экземпляров, хэтчбек "Приора" - 11 400 экземпляров, а также "девятка", которую купили на вторичном рынке 11 200 человек.

Всего же объем рынка легковых автомобилей с пробегом отечественных марок в России за три месяца достиг 309 тысяч единиц. 

Ранее, напомним, аналитики назвали среднюю цену подержанного российского автомобиля. Оказалось, что на стоимость машины с пробегом существенное влияние оказывает возраст машины. К примеру, средняя цена автомобиля российской марки в возрасте до трех лет достигает 505 тысяч рублей. В то же время стоимость отечественных машин старше 15 лет в среднем составляет 61 тысячу рублей.

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#Lada