Новости

Иран продолжит мирную ядерную программу вопреки ужесточению санкций США 11:11
Более 20 человек получили ранения при крушении Boeing-737 в Джексонвилле 11:06
Россияне потратили на иномарки 500 млрд рублей 11:03
AP сообщило об "упущенном шансе" США настроить армию Венесуэлы против Мадуро 10:58
15 автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы 10:46
Суды взыскали с россиян 135 миллиардов рублей долгов за ЖКУ 10:24
Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС 10:20
"Каролина" пробилась в финал Восточной конференции НХЛ 10:13
ФСБ заявила о трехкратном росте числа едущих в Крым украинцев 10:13
В США появятся "металлические деревья" 09:59
В московском метро введут ограничения из-за репетиции парада 09:37
В Крыму завели дело по факту падения аэростата с ребенком 09:34
Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России 09:10
"Ахмат" - "Зенит" - онлайн-трансляция матча РПЛ 08:50
Руководителей науки будут готовить в Центрах компетенций 08:42
СМИ: Украинские военные вывесили в Донбассе флаг Вермахта 08:20
Потушен бушевавший сутки пожар в селе Красногорск на Сахалине 08:10
Зачем в Британии создают "ферму" человеческих останков 07:30
Названо первое правило защиты от заболеваний сердца и рака 07:23
Во время жесткой посадки в Джексонвилле травмы получил 21 пассажир 07:15
Новый император Японии впервые обратился к народу с речью 07:05
Пассажирский Boeing 737 упал в реку рядом с Джексонвиллем в США 06:10
Жертвами циклона "Фани" в Индии стали 8 человек 05:56
Сеул сообщил о новых запусках КНДР ракет малой дальности 05:40
В Приморье пострадавший в ДТП леопард выпущен в открытый вольер 05:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
04.05.2019 09:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму завели дело по факту падения аэростата с ребенком

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГКУ РК "Крым-Спас" Фото: Пресс-служба ГКУ РК "Крым-Спас"
Фото: Пресс-служба ГКУ РК "Крым-Спас"

После прогулки на воздушном шаре, едва не унесшем ребенка, Следственный комитет возбудил уголовное по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). О первых итогах доследственной проверки сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба МЧС по Крыму
Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму

Следователи изъяли гондолу аэростата и его оболочку, осмотрели место происшествия. Изъяты также документы на право управления воздушным судном и на сам аэростат.

Известно, что улетевшим аэростатом управлял пилот из Нижнего Новгорода, который имел небольшое количество часов налета.

Напомним, инцидент произошел третьего мая в районе села Журавки в окрестностях Феодосии. Неустановленные лица организовали прогулки на воздушном шаре, не обеспечив безопасность пассажиров. В результате ребенок остался в корзине один, без взрослых. Шар поднялся в воздух и пролетел некоторое расстояние. Недостаточный запас газа не позволил летательному средству улететь далеко. Шар опустился на землю сам на одном из частных подворий. Только по счастливой случайности ребенок не пострадал.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Северная Корея возобновила ракетные испытания
В Крыму завели дело по факту падения аэростата с ребенком
Новый император Японии впервые появился на публике
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за АЭС в Бушере
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе