В Крыму завели дело по факту падения аэростата с ребенком

После прогулки на воздушном шаре, едва не унесшем ребенка, Следственный комитет возбудил уголовное по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). О первых итогах доследственной проверки сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым.

Следователи изъяли гондолу аэростата и его оболочку, осмотрели место происшествия. Изъяты также документы на право управления воздушным судном и на сам аэростат.

Известно, что улетевшим аэростатом управлял пилот из Нижнего Новгорода, который имел небольшое количество часов налета.

Напомним, инцидент произошел третьего мая в районе села Журавки в окрестностях Феодосии. Неустановленные лица организовали прогулки на воздушном шаре, не обеспечив безопасность пассажиров. В результате ребенок остался в корзине один, без взрослых. Шар поднялся в воздух и пролетел некоторое расстояние. Недостаточный запас газа не позволил летательному средству улететь далеко. Шар опустился на землю сам на одном из частных подворий. Только по счастливой случайности ребенок не пострадал.