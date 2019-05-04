В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске. Об этом сообщили ТАСС в региональном СК.

Напомним, две женщины, два мужчины и четырехлетний мальчик погибли от множественных ножевых ранений. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Во время осмотра места трагедии правоохранители обнаружили также коляску с живым малышом. Как сообщила уполномоченная по правам ребенка в регионе Ирина Буторина, младенца отправили в больницу для обследования.